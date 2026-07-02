La Nit del Comerç | Miquel Sanchis Cofundador de la Llibreria Papasseit
«El mercat del llibre de segona mà va a l’alça»
La Papasseit, distingida amb el Premi Botiga amb Encant a La Nit del Comerç que tindrà lloc dilluns vinent, consolida a Manresa un model de llibreria de segona mà de qualitat i amb un fort vincle cultural amb la ciutat
Fundada el 2013 per Anna Roca i Miquel Sanchis, la llibreria Papasseit rebrà el Premi Botiga amb Encant de la Nit del Comerç, un dels guardons de votació popular que reconeix els establiments que destaquen per l'estètica, l'ambientació i la cura de l'espai, oferint una experiència de compra singular.
Com heu rebut aquest reconeixement?
Això vol dir que hi ha clients que senten una estima per aquest local i per aquest projecte. Suposo que el que es valora és tota la dedicació que hi ha al darrere i que es nota que és una llibreria feta amb amor. Hem dedicat moltes hores tant a la decoració com a la tria del fons, buscant sempre una qualitat literària i procurant que l'espai sigui agradable a la vista i entenc que tot això la gent ho aprecia.
Vau néixer amb la voluntat de crear un mercat de llibres de segona mà de qualitat i de proximitat i us heu convertit en una de les llibreries de referència de Catalunya. Quin moment viu el mercat del llibre de segona mà?
Jo crec que ha arrelat. Abans d'obrir, viatjàvem bastant per Europa i vèiem que hi havia moltes llibreries de segona mà, mentre que a Catalunya i a Espanya n'hi havia relativament poques. Però crec que, a poc a poc, això ha anat canviant i cada vegada n'hi ha més. És cert que també n'hi ha que tanquen, igual que passa amb les llibreries de llibre nou, però si mires les grans ciutats veus que el sector va creixent. A Barcelona, per exemple, ja hi ha una desena o una quinzena de llibreries de segona mà, i a Madrid passa una cosa similar. Per tant, jo diria que el mercat de segona mà va clarament a l'alça.
Quin tipus de públic ve a la llibreria?
Hi ve gent de tot tipus. Des de nens i adolescents, que tot i que es diu que no llegeixen, la meva percepció és que sí que ho fan. Venen a buscar ciència-ficció, novel·la romàntica o altres gèneres. Fins a gent molt gran, fins i tot de 90 anys. Potser la franja d'edat més habitual és la de persones d'entre 50 i 60 anys, sobretot dones, però en general és una clientela molt diversa.
Més enllà de la vostra activitat comercial, la llibreria s'ha consolidat com un espai cultural de referència a Manresa i un punt de trobada per a lectors, creadors i amants de la cultura…
Sí, suposo que això també hi ajuda el fet que organitzem moltes activitats. Fem concerts, recitals, exposicions, presentacions de llibres i tota mena de propostes culturals. Això fa que la llibreria no sigui només un lloc on venir a comprar un llibre, sinó també un espai on participar en un acte cultural o social.
En un món cada vegada més digitalitzat, la clientela continua apostant pel tracte personalitzat de les llibreries?
Jo crec que sí, i que això s’aprecia. A mesura que vas coneixent els clients, ells també agafen més confiança i, moltes vegades, ja ni tan sols miren els prestatges i et demanen directament quin llibre els recomanaries. I això et dona una responsabilitat molt gran. Hi ha clients que venen cada setmana, d'altres un cop al mes, i molta gent que continua venint des que vam obrir fa tretze anys, encara que haguem canviat de barri. La veritat és que n'estem molt contents.
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