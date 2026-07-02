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Muntatges Industrials Puig-reig reuneix empreses de la comarca en una jornada sobre fidelització i motivació del talent

La jornada ha comptat amb una ponència de l'expert en lideratge Francesc Sisó

Un moment de la jornada celebrada a la nau de l'empresa al Polígon Industrial Can Vidal

Un moment de la jornada celebrada a la nau de l'empresa al Polígon Industrial Can Vidal / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

Muntatges Industrials Puig-reig ha acollit aquest dijous al matí la jornada "Com fidelitzar i motivar el talent", una trobada adreçada a empreses de la comarca del Berguedà i zones properes, centrada en la retenció i motivació dels equips de treball.

L'acte, celebrat a la nau de l'empresa al Polígon Industrial Can Vidal, ha comptat amb una ponència de Francesc Sisó, expert en lideratge i desenvolupament de persones, que ha compartit amb els assistents eines pràctiques per millorar la implicació i la motivació dels equips, una qüestió que s'ha convertit en un dels grans reptes de gestió per a les empreses del sector.

La jornada també ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, que ha posat en valor el teixit empresarial del municipi i ha fet referència a les millores que s'estan impulsant des de les administracions i les entitats de la comarca per potenciar el pla industrial del Berguedà.

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La sessió s'ha tancat amb un esmorzar networking que ha permès als assistents compartir experiències i establir noves connexions professionals. Amb aquesta iniciativa, Muntatges Industrials Puig-reig ha volgut "reforçar el seu compromís d'estar sempre al costat dels seus clients, ajudant-los a créixer i a fer front als reptes del dia a dia", segons han explicat fonts de l'empresa.

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