Tatxo Benet ven el 5% que li quedava a Mediapro
Albert Martín
Després de mesos de negociacions, Tatxo Benet i el fons Southwind van arribar a un acord per a la compra de l’últim 5% d’accions que mantenia l’empresari lleidatà a Mediapro. Segons va anunciar la productora en un comunicat, Benet tanca així la seva vinculació accionarial amb la companyia que va fundar el 1994 junt amb Jaume Roures i Gerard Romy.Després de mesos de negociacions, Tatxo Benet i el fons Southwind han arribat a un acord per a la compra de l’últim 5% d’accions que mantenia l’empresari lleidatà a Mediapro. Segons ha anunciat la productora en un comunicat aquest dimecres, Benet tanca així la seva vinculació accionarial amb la companyia que va fundar el 1994 junt amb Jaume Roures i Gerard Romy.
Amb aquest acord, Benet, que a principis d’aquest any va ser nomenat president de la fundació empresarial Femcat, abandona el càrrec de vicepresident, que va ostentar en les últimes setmanes.Amb aquest acord, Tatxo Benet, que a principis d’aquest any va ser nomenat president de la fundació empresarial Femcat, abandona també el càrrec de vicepresidenta, que ha ostentat en les últimes setmanes.
Les negociacions van ser complexes perquè Benet aspirava a cobrar una quantitat similar a la que Jaume Roures va percebre el 2023 pel seu últim paquet, també del 5%.
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- La Catalunya Central es lleva sentint l'olor de fum d'un incendi de l'Aragó
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- Les dietes hiperproteiques: necessitat real o moda alimentària?
- Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny
- Els germans Parareda de La Masia de Sallent: 'Ens complementem molt bé perquè cadascun aporta una cosa diferent i confiem els uns en els altres
- Feia tres dies que la conductora de l’autocar accidentat a Lleida amb 44 ferits treballava a l’empresa i anava amb un instructor