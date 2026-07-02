Turisme
El turisme avança cap als 100 milions de visitants després d’un nou rècord al maig
L’arribada de turistes estrangers avança un 9,5% al maig i supera per primera vegada aquell mes els 10 milions de turistes
Sara Ledo
El turisme encara un nou any rècord en què es pot trencar la barrera psicològica dels 100 milions de turistes internacionals. Després de créixer en el primer trimestre un 2,5%, l’arribada de turistes estrangers va agafar impuls a l’abril, gràcies a la Setmana Santa i la guerra de l’Iran, amb un avanç del 5,2%. Doncs bé, al maig, el creixement s’ha disparat fins al 9,5%, al registrar l’arribada de 10,3 milions de visitants, segons les dades publicades aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
És la primera vegada que al maig se superen els 10 milions de turistes, xifra normalment reservada per a la temporada alta de juliol i agost. I ocorre gràcies a l’impuls dels principals mercats emissors, com són el Regne Unit, amb 2,2 milions de turistes i un augment del 6,1% respecte al mateix període de 2025, seguit de França (1,3 milions i un augment de l’11,1%) i Alemanya (amb 1,3 milions, un 9% més). Encara que el bon ritme de progrés ha estat generalitzat, amb avenços del 12,32% en el cas dels Estats Units (559.015), del 15,56% en el de la resta d’Amèrica (608.710) o del 16,25% d’Itàlia (577.829), entre altres.
L’explicació per a aquests números podria estar en l’‘efecte refugi’ de la guerra de l’Iran, que fa que molts turistes europeus, que tenien pensat viatjar a Turquia, Grècia, l’Aràbia Saudita o altres països hagin optat per Espanya per allunyar-se de la zona de conflicte a l’Orient Mitjà. Però també per la desestacionalització del turisme en aquest país, amb temporades cada vegada «més àmplies» i hotels que no només obren de juny al setembre, sinó que estenen la seva activitat «d’abril a novembre», segons va explicar aquest dimecres el president de la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat), Jorge Marichal.
En el conjunt dels cinc primers mesos del 2026, el nombre de turistes internacionals que van visitar Espanya ascendeix a 36,8 milions de visitants, un 5% més que en el mateix període de l’any passat. Si es manté aquesta tendència, l’any tancaria amb un total de 101,64 milions de turistes estrangers, i superaria per primera vegada els 100 milions de turistes i aproparia Espanya al líder turístic mundial, que és França.
Quant a la despesa, al maig els turistes internacionals van deixar a Espanya 13.553 milions d’euros, un 10,9% més que el maig de l’any anterior, mentre que en l’acumulat dels cinc mesos ascendeix a 50.257 milions d’euros, un 7,8% més que en el mateix període del 2025. D’aquesta forma, si es manté aquest ritme, la despesa podria tancar aquest any 2026 en l’entorn dels 145.000 milions d’euros.
Per comunitats, Catalunya va ser la primera destinació principal dels turistes al maig, amb el 21,1% del total. El van seguir les illes Balears (20,6%) i Andalusia (15,9%). A Catalunya van arribar un 13,1% més de turistes que el maig del 2025, mentre que les visites a les illes Balears van augmentar un 5,2% i a Andalusia, un 12,7%. En termes relatius, la Comunitat de Madrid és la regió que més creix en nombre de visitants internacionals, un 17,4% més que en el mateix període de l’any anterior.
Entre el gener i el maig, Catalunya és també la comunitat amb més visites (7,5 milions, després d’un creixement del 4%), seguida de les Canàries (6,7 milions i un avanç del 0,7%) i Andalusia (5,8 milions i un creixement del 8%). El País Valencià, amb un avanç del 9,33% és la regió que més creix (4,8 milions).
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