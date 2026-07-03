La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en dos o tres anys en carreteres d’alta capacitat
Nadal planteja aplicar-los per finançar la xarxa i donar resposta a la congestió i la sinistralitat
ACN
La Generalitat ha obert la porta a recuperar els peatges a les vies d’alta capacitat en un termini de dos o tres anys si s’assoleix un acord polític i amb el conjunt de l’Estat. En una entrevista a SER Catalunya, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha defensat que un sistema de pagament per ús podria contribuir a conservar la xarxa i repartir millor el trànsit, especialment de camions, entre l’AP-7 i les carreteres paral·leles. Nadal ha emmarcat la proposta en la necessitat de donar resposta a la congestió i la sinistralitat de l’AP-7, on circulen uns 15.000 camions diaris a la Jonquera i 35.000 al Vallès. El Govern estudia que la tarifació afecti l’AP-7, l’AP-2 i altres vies d’alta capacitat, tant de la Generalitat com de l’Estat.
Així mateix, Nadal ha assegurat que la recuperació dels peatges hauria de ser una mesura d’àmbit estatal: “Seria incomprensible que els camioners o els cotxes circulessin lliurement pel conjunt d’Espanya i quan entressin a Catalunya els fessin pagar”, ha dit.
Tot i situar la recuperació dels peatges com una de les possibles respostes, el secretari de Mobilitat ha insistit que caldria combinar-ho amb actuacions sobre la infraestructura. En aquest sentit, ha defensat potenciar el transport ferroviari de mercaderies, amb més trens i terminals logístiques, tot i que ha admès que aquesta opció només podria retirar “2.000 o 3.000 camions al dia” de la carretera.
Nadal també ha reclamat ampliar la capacitat de l’AP-7 i ha recordat el compromís del Ministeri de Transports d'arribar “als tres carrils i quatre carrils al Penedès i al Vallès”, a més de millorar els enllaços de l’autopista.
Per últim, ha apostat per condicionar i desdoblar les carreteres paral·leles a l’AP-7 per distribuir el trànsit. Nadal ha assenyalat que els camions tenen restringit el pas per alguns trams de l’antiga N-340 i de l’A-7 perquè no estan en condicions o no estan desdoblats, fet que concentra la circulació a l’autopista. En aquest context, ha citat la futura B-40 com a alternativa a la B-30 al Vallès.
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