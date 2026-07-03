Infraestructures claus com l’AP-7 i l’AP-2
La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d’alta capacitat en dos o tres anys
Planteja aplicar-los per finançar la xarxa viària i respondre a la congestió i la sinistralitat
Pablo Gallén
La Generalitat ha obert la porta a recuperar els peatges a les vies d’alta capacitat en un termini de dos o tres anys si s’arriba a un acord polític i amb el conjunt de l’Estat. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha defensat aquest divendres que un sistema de pagament per ús podria contribuir a conservar la xarxa viària i a distribuir millor el trànsit, especialment el de camions, entre l’AP-7 i les carreteres paral·leles.
En una entrevista a SER Catalunya, Nadal ha emmarcat la proposta en la necessitat de donar resposta als problemes de congestió i sinistralitat que registra l’AP-7. Segons ha detallat, per aquesta autopista circulen uns 15.000 camions diaris a l’altura de la Jonquera i uns 35.000 al Vallès. El Govern estudia que la tarifació pugui afectar l’AP-7, l’AP-2 i altres vies d’alta capacitat, tant de titularitat de la Generalitat com de l’Estat.
Nadal ha remarcat, no obstant, que la recuperació dels peatges s’hauria de plantejar com una mesura d’àmbit estatal. «Seria incomprensible que els camioners o els cotxes circulessin lliurement pel conjunt d’Espanya i quan entressin a Catalunya els fessin pagar», ha afirmat.
Tot i que ha situat el pagament per ús com una de les possibles respostes, el secretari de Mobilitat ha insistit que aquesta mesura s’hauria de combinar amb actuacions sobre la infraestructura. En aquest sentit, ha defensat potenciar el transport ferroviari de mercaderies mitjançant més trens i terminals logístiques, tot i que ha admès que aquesta opció només permetria retirar «2.000 o 3.000 camions al dia» de la carretera.
Nadal també ha reclamat ampliar la capacitat de l’AP-7 i ha recordat el compromís del Ministeri de Transports d’arribar «als tres carrils i quatre carrils al Penedès i el Vallès», a més de millorar els enllaços de l’autopista.
Finalment, ha apostat per condicionar i desdoblar les carreteres paral·leles a l’AP-7 per distribuir millor el tràfic. El secretari de Mobilitat ha assenyalat que els camions tenen restringit el pas per alguns trams de l’antiga N-340 i de l’A-7 perquè no estan en condicions o no estan desdoblats, cosa que concentra la circulació a l’autopista. En aquest context, ha citat la futura B-40 com a alternativa a la B-30 al Vallès.
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