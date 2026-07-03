La Nit del Comerç | Gerard Farré Drogueria El Gínjol
«Hi ha molts productes que es venen com a ecològics, però no sempre ho són»
La drogueria El Gínjol de Manresa aposta pels detergents a granel, la cosmètica natural i un model de consum crític, sostenible i arrelat al comerç de proximitat del barri
El Gínjol, creat per Cristina Rosas i Gerard Farré i que sorgeix de la necessitat de promoure alternatives per tenir cura del planeta, és l’establiment guardonat amb el Premi Comerç Verd de la Nit del Comerç que se celebra el pròxim dilluns al pati del teatre Kursaal de Manresa.
D'on va sorgir la idea d'obrir una botiga de detergents a granel a Manresa?
Soc biòleg, amb formació en biologia vegetal i ecologia, i he treballat fent recerca al CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Era un tema que ens interessava molt i teníem ganes d’obrir algun negoci. En el món de la recerca, sovint costa aconseguir beques i poder-s’hi dedicar amb estabilitat, i si a més vols formar una família i viure aquí, es complica. Per això vam pensar a obrir una botiga centrada en aquest tipus de productes i en altres opcions sostenibles. A més, amb el coneixement que tenim i amb la mirada crítica intentem triar bé els productes. De vegades hi ha moltes coses que es venen com a ecològiques, però no sempre ho són tant com sembla.
Quins productes hi podem trobar a El Gínjol i quins criteris seguiu a l'hora de seleccionar-los?
Intentem prioritzar productes que no incorporin plàstic, sobretot pel que fa als envasos, i evitem especialment els articles de plàstic d’un sol ús. Mirem d’escollir bé, fixant-nos també en altres persones i projectes que tenen una mirada crítica. El que més venem són els productes de neteja a granel, els sabons sòlids i també la cosmètica natural.
Més enllà de la venda de productes, també aposteu per la sensibilització i educació ambiental?
Tenim una pàgina web i, a través de les xarxes socials, intentem fer publicacions sobre qüestions que se’ns acudeixen. Per exemple, expliquem per què hi ha certs productes etiquetats com a ecològics que nosaltres no tindrem mai, mentre que d’altres sí. També procurem participar en iniciatives com la fira Ecoviure.
La botiga és també una aposta pel comerç de proximitat i per contribuir a dinamitzar el barri, compartint espai i valors amb altres petits negocis...
A nosaltres ens va agradar precisament per això. No és un carrer tan principal com el Born, però és un espai que continua sent cèntric i que està bé. Des de fa uns anys, a més, tenim una associació de botiguers al carrer Vilanova i a la plaça Gispert, que ens permet impulsar accions com la col·locació dels llums de Nadal o altres iniciatives per dinamitzar la zona. Per sort, la majoria són botigues petites, i això també ens agrada. Quan vam obrir aquí, ens vam fixar que ja hi havia l’Ingredient, una botiga que també ven productes a granel i que comparteix aquesta mateixa idea de conscienciació i de valors. Ens va semblar interessant instal·lar-nos en aquest entorn per aquest motiu. Amb el temps, a més, s’hi han anat afegint altres projectes, com L’armari d’eco, que fa roba a mida, o La Simbiosi, que és un espai creatiu.
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- «Volíem crear una botiga que oferís una experiència, no només un espai bonic»
- Althaia atén cada any 500 ictus i tan sols el 10% s'han de derivar a Barcelona