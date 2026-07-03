L’empresa bagenca Next Motorbike guanya un nou contracte amb AENA per subministrar 21 vehicles pick-up a l’aeroport de Madrid
La companyia, amb la seu operativa a Manresa, forma part d'un grup empresarial que el 2025 va facturar 22,5 milions d'euros entre les seves dues grans àrees d'activitat: la turística i la industrial
L’empresa bagenca Next Motorbike S.L., amb seu operativa al carrer Alcalde Armengou, 34, de Manresa, ha resultat preadjudicatària d’una nova licitació d’AENA per al subministrament de 21 camionetes Ford Explorer destinades a l’aeroport de Madrid-Barajas. Els vehicles s’utilitzaran en tasques de guiatge d’avions dins de les instal·lacions aeroportuàries.
La companyia, especialitzada principalment en el subministrament i transformació de vehicles per al sector públic, consolida així la seva presència en l’àmbit de les grans licitacions públiques. El 2024, Next Motorbike ja va tancar un dels contractes més rellevants de la seva trajectòria amb els Mossos d’Esquadra, per dotar la policia catalana de prop de 300 vehicles i mitjans operatius, amb un import aproximat de 12 milions d’euros.
Des dels seus inicis, l’empresa ha signat 112 contractes amb diferents administracions públiques i ha participat en la transformació de prop de 800 vehicles en els darrers set anys.
Amb una facturació de 22,5 milions d’euros el 2025 entre l’àrea turística i la industrial, el grup consolida la seva evolució des d’un projecte nascut al voltant dels viatges en moto fins a convertir-se en una empresa amb presència internacional i una activitat creixent en el subministrament de vehicles especialitzats per al sector públic.
Dues divisions empresarials
Next Motorbike forma part d’un projecte empresarial més ampli impulsat per Josep Maria Torres (Manresa, 1967), qui durant els darrers 25 anys ha convertit la seva passió pels viatges i les motocicletes en una activitat empresarial internacional.
El grup s’estructura actualment en dues grans àrees d’activitat. D’una banda, Rentalmotorbike.com, la divisió turística especialitzada en el lloguer de motos i scooters a escala mundial. De l’altra, Next Motorbike, orientada al subministrament, transformació i adaptació de vehicles per a administracions públiques, cossos policials, bombers, protecció civil i altres organismes oficials.
El vehicle de dues rodes ha estat el fil conductor d’aquest recorregut empresarial. A partir d’una capacitat constant per reinventar-se i detectar noves oportunitats de mercat, Torres ha desenvolupat plataformes que permeten, d’una banda, llogar motocicletes arreu del món i, de l’altra, proveir vehicles especialitzats per a serveis públics.
Els orígens
La iniciativa va néixer l’any 2006, quan Josep Maria Torres, procedent del món de la distribució alimentària, va iniciar una nova etapa professional vinculada als viatges i a les motocicletes. Després d’un període de reflexió i de diversos viatges a principis dels anys 2000, va impulsar diferents portals digitals, entre els quals destacava Viaje en Moto, la primera agència de viatges a Espanya dedicada exclusivament als viatges en moto.
Aquell projecte va ser l’embrió del que més endavant, l’any 2013, es convertiria en Rentalmotorbike.com.
Torres va detectar aleshores una manca d’oferta estructurada en el lloguer internacional de motocicletes. Per aquest motiu, va crear una plataforma que agrupa empreses de lloguer de motos d’arreu del món en un únic buscador i sistema de reserves.
“Rentalmotorbike.com és la divisió turística de l’empresa. Ens vam convertir en una plataforma de referència en el lloguer de motocicletes des del 2013 i vam operar pràcticament en solitari fins al 2018. Actualment, empreses del Regne Unit repliquen el nostre model de negoci”, explica Torres. Avui, la marca és present en més de 100 països i compta amb més de 3.000 punts d’entrega.
Paral·lelament, també l’any 2013, es va constituir Next Motorbike, inicialment com un portal vinculat a la importació, distribució i manteniment de motocicletes elèctriques.
“Gràcies a Rentalmotorbike.com vam veure una oportunitat en les motos elèctriques. Next Motorbike va néixer enfocada a la importació i distribució de motocicletes, així com al manteniment i als serveis relacionats”, detalla Torres.
A partir del 2019, la companyia va començar a orientar-se cap al sector públic mitjançant licitacions convocades per diferents administracions. Aquest canvi va comportar també una especialització creixent en la transformació i adaptació de vehicles segons especificacions tècniques oficials.
Finalment, el 2023, Next Motorbike va ampliar la seva activitat als vehicles de quatre rodes —cotxes, furgonetes i camionetes—, fet que li va permetre accedir a un mercat públic més ampli i diversificat.
Actualment, el model de negoci de Next Motorbike ja no se centra en la venda o subministrament de vehicles a particulars o empreses privades. “Sí que oferim vehicles en règim de rènting per a l’administració, com motos i cotxes, però sempre dins de l’àmbit públic. Una cosa és el rènting administratiu de Next Motorbike i una altra el lloguer turístic a l’usuari final, que s’ofereix a través de Rentalmotorbike.com”, precisa Torres.
Pel que fa a la motorització dels vehicles subministrats, la tendència del mercat apunta cap a la hibridació, tot i que aquesta evolució depèn encara de les necessitats operatives i del cost de cada projecte.
“En el cas dels bombers i dels vehicles pesants, la hibridació encara no sempre és viable. Sovint es requereixen vehicles dièsel de baixes emissions, perquè les especificacions tècniques són molt restrictives. Els vehicles més pesants continuen sent eminentment dièsel; els lleugers, cada vegada més híbrids, i en menor proporció, elèctrics purs”, explica l’administrador de la companyia.
Un altre aspecte destacat és l’impacte de l’activitat de Next Motorbike en el teixit industrial del territori. Segons l’empresa, prop del 85% dels treballs de transformació i pintura dels vehicles subministrats arreu de l’Estat s’han realitzat en empreses de la Catalunya Central.
L’empresa està liderada per Josep Maria Torres, amb David Vidal al capdavant de la direcció de Next Motorbike. La divisió turística, Rentalmotorbike.com, està coliderada per Mariia Cherniavska, directora comercial, i Marc Pelado, director d’estratègia.
“Som fruit de l’esforç d’un equip”, remarca Torres, que destaca el paper de totes les persones implicades en el creixement de les dues divisions empresarials.
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