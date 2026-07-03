El PIB accelera però la pujada del 22% dels preus en 5 anys ofega les famílies
L'habitatge, la inflació acumulada i la menor renda per càpita expliquen per què la bonança encara no es tradueix en alleujament per a moltes llars
Pablo Gallén / Jaime Mejías
Espanya encadena xifres que, vistes des de dalt, dibuixen un dels cicles més sòlids d'Europa occidental. El Govern acaba d'elevar quatre dècimes la seva previsió de creixement per a 2026, fins al 2,6%, i una dècima la de 2027, fins al 2,2%, en el quadre macroeconòmic previ a la presentació dels nous Pressupostos Generals de l'Estat. En la mateixa mètrica —PIB real anual previst per a 2026— la Comissió Europea es queda en el 2,4%, el Banc d'Espanya en el 2,3%, i AIReF, Funcas i l'OCDE convergeixen en el 2,2%. L'FMI, l'organisme més prudent, situa l'avanç en el 2,1%. La forqueta és estreta, a penes cinc dècimes entre l'escenari més optimista i el més cautelós, i tots coincideixen en la idea central: Espanya continua creixent més que els seus grans socis europeus des de 2022.
La paradoxa és que aquesta bonança no es percep amb la mateixa nitidesa al carrer. Segons el Centre de Recerques Sociològiques (CIS) de juny, només el 35,7% dels ciutadans qualifica la situació econòmica general d'Espanya com a bona o molt bona, enfront del 56,6% que la veu dolenta o molt dolenta. L'habitatge apareix com el primer problema nacional i, per darrere, la crisi i els problemes d'índole econòmica són el segon gran focus de preocupació. En el pla personal, els problemes econòmics són els que més afecten directament les llars, per damunt fins i tot de l'habitatge, segons l'últim baròmetre.
"Hi ha transferència del creixement macroeconòmic a les llars, però és incomplet, desigual i més lent del que suggereixen les xifres agregades de PIB. L'economia espanyola ha crescut amb força, l'ocupació ha continuat augmentant i la renda disponible de les llars ha millorat, però el benestar percebut depèn de variables que no sempre es mouen igual que el PIB: renda real, cost de l'habitatge, inflació acumulada, productivitat, hores treballades i distribució per llars", explica Rafael Doménech, responsable d'anàlisi econòmica de BBVA Research i catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de la Universitat de València.
Aquí està el diferencial entre la macro i la micro. L'economia agregada va de pressa, però el benestar quotidià avança amb més friccions. Des de la fi de la pandèmia, la renda real disponible de les llars espanyoles ha augmentat el 8,3%, més del doble que a França, el triple que a Itàlia i deu vegades més que a Alemanya. Fins i tot en l'últim any va créixer gairebé el doble que la mitjana de l'OCDE. Però la dada de nivell matisa el relat: en renda disponible real per càpita, Espanya es va situar en 26.999 al 2024, per sota d'Itàlia (28.646), França (32.371) i Alemanya (37.098). És a dir, Espanya creix més ràpid, però encara ho fa des d'un graó inferior.
També importa la composició del creixement. Una part de l'avanç del PIB procedeix de l'augment de població, que sosté l'ocupació, el consum i la demanda interna. Això millora les xifres agregades, però no sempre es tradueix amb la mateixa intensitat en renda individual. El ciutadà no percep el PIB total, sinó el seu salari, el seu lloguer, la hipoteca, la compra setmanal i el marge que queda a final de mes. Per això un país pot accelerar en termes macroeconòmics i, al mateix temps, mantenir una sensació social d'estretor.
L'explicació del bon cicle combina diversos motors. Les exportacions de serveis no turístics han guanyat pes; l'energia, més barata que la mitjana europea gràcies al desplegament renovable, està atraient inversió electrointensiva; i la productivitat comença a acompanyar al creixement, alguna cosa que no sempre va ocórrer en cicles anteriors. Les inversions anunciades per grups com la xinesa SAIC a Galícia, Microsoft i Amazon a Aragó, Chery a Catalunya o Volkswagen a la Comunitat Valenciana encaixen en aquesta nova geografia industrial i energètica.
José Ramón Iturriaga, soci i gestor de renda variable d'Abante, creu que el consens econòmic ha infravalorat la transformació de fons d'Espanya des de la crisi de 2008. Al seu judici, el canvi més rellevant rau en el sector exterior: una economia que abans creixia amb desequilibris ara ho fa amb superàvit per compte corrent i amb una aportació creixent dels serveis no turístics. També subratlla el sanejament del sistema financer, l'atractiu d'Espanya després del covid —turisme, seguretat, infraestructures i qualitat de vida— i l'avantatge energètic. Amb aquests factors, sosté, el país podria estar davant “el millor cicle econòmic dels últims 50 anys”, sempre que s'acompanyi d'una política fiscal prudent.
La inflació i l'habitatge, un llast
Però el supercicle té fuites quan baixa al pressupost familiar. Santiago Carbó, catedràtic de CUNEF Universitat, resumeix el punt crític: “Alguna cosa sí que arriba a les llars, encara que de manera incompleta i desigual”. Hi ha més ocupació, salaris més alts i més renda disponible, la qual cosa explica que el consum aguanti. No obstant això, el trasllat “no és ple, ni des de lluny”, perquè una part de la millora l'absorbeixen la inflació, l'habitatge, les càrregues fiscals i les diferències territorials i generacionals.
La inflació acumulada des del final de la pandèmia assoleix el 22,4%, segons Eurostat. Perquè malgrat que la taxa interanual es moderi, els preus no tornen al punt de partida. Per a moltes llars, la comparació no és amb la dada estadística de l'últim mes, sinó amb el que costava omplir la cistella de la compra, pagar una factura o sortir a sopar abans del xoc inflacionista. A això se suma que les mitjanes amaguen realitats molt distintes: propietaris amb habitatge pagat, joves que no poden emancipar-se, inquilins exposats a pujades de lloguer o famílies que viuen en territoris on la inversió i els salaris no avancen al mateix ritme.
L'habitatge és avui el gran impost invisible sobre la percepció econòmica amb una pujada acumulada mitjana en els últims cinc anys del 46,5%. Una llar pot tenir més renda real que fa tres anys i, al mateix temps, sentir-se més ofegat si el lloguer, la hipoteca o l'entrada per a comprar absorbeixen una part creixent dels seus ingressos. L'estadística registra millores; el compte corrent mensual registra estretors. Per això la missió política formulada pel vicepresident i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo —“que la macro arribi al micro”— s'ha convertit en el principal test del cicle.
Espanya corre més que Europa, però moltes llars continuen mirant la carrera des d'un pendent. La macro diu que el país ha canviat de marxa. La micro pregunta quanta d'aquesta velocitat queda després de pagar la casa.
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