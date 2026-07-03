La Nit del Comerç | Valentí Cardona Responsable d'Iglesias Moda
«Avui l’atenció al client ja va molt més enllà de l’espai físic de la botiga»
Iglesias Moda, distingida amb el Premi Comerç Somriure, destaca l’atenció personalitzada com a tret distintiu i combina la proximitat de tota la vida amb una aposta decidida per la digitalització
Iglesias Moda, l’històric establiment de la plaça Clavé, ha estat distingida amb el Premi Comerç Somriure de La Nit del Comerç, que se celebra dilluns vinent al vespre al pati del teatre Kursaal. El guardó de votació popular reconeix els professionals que ofereixen una atenció propera, amable i personalitzada, convertint cada visita en una experiència positiva.
Què significa per a vosaltres rebre aquest reconeixement?
És molt gratificant, perquè una de les coses que tenim més clares és que aquest tracte s’ha de cuidar i potenciar. A la clientela li hem d’oferir un valor afegit. El comerç de proximitat i el comerç urbà han de marcar la diferència respecte a les grans cadenes, i en botigues com la nostra l’empatia i el feedback amb el client són claus. El tracte proper és un dels nostres punts forts i sabem que la gent el valora moltíssim. És un valor diferencial del nostre comerç i, per això, estem molt contents que aquest premi validi la feina que fem cada dia.
Aquesta atenció també és una manera de fidelitzar la clientela...
Evidentment. Però hi ha una cosa molt curiosa: constantment ens descobreix gent nova que valora molt aquest tracte proper i la capacitat d’ajudar-los. A més, també fidelitzem fent un seguiment dels clients a través dels canals digitals. Actualment, tenim més de 10.000 clients registrats i de manera constant fem promocions específiques per a ells, una atenció que també valoren molt positivament.
Iglesias Moda és un comerç centenari que ha sabut adaptar-se als canvis i a les noves tendències...
Sí. Disposem d’un servei de WhatsApp, tenim pràcticament tot el producte digitalitzat i una pàgina web amb més de 800 referències i l’estoc actualitzat. També enviem enllaços i fotografies als clients. Avui dia, l’atenció ja va molt més enllà de l’espai físic de la botiga.
Per tant, les noves tecnologies no estan renyides amb el comerç petit i de proximitat...
Són l’única manera d’estar al dia. És cert que suposa un esforç, però aquestes eines s’han d’utilitzar igual que ho fan les grans plataformes. Ara, a més, la intel·ligència artificial obre una nova dimensió i nosaltres ja estem creant models virtuals perquè siguin ells qui s’emprovin la roba. Tot evoluciona molt de pressa. Abans teníem un client molt més de proximitat, que vivia al barri, però ara això ha canviat. Sempre hem volgut estar al capdavant de la tecnologia. Fa 30 anys vam ser dels primers a enviar SMS als clients, perquè teníem clar que la gent cada vegada passejava menys davant de la botiga i que calia anar-la a buscar. Avui és imprescindible tenir presència al món digital, que et vegin cada dia. La ubicació física ja no és tan important. Per això, has de mantenir el tracte proper de tota la vida, però alhora estar molt al dia tecnològicament. Si no, no pots competir i acabes quedant enrere.
Això també us permet arribar a nous públics.
Sí. En aquest moment tenim una clientela molt variada. Per exemple, recentment hem notat una entrada important de gent jove a través de les graduacions, i a partir d’aquí es van enganxant a l’estil de la botiga. Setmana rere setmana fem clients nous. És gent que ens va descobrint gràcies a la digitalització. Fem molta promoció a Instagram, buscant precisament aquests targets i nínxols de mercat que ens interessa que ens coneguin.
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