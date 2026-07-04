La Nit del Comerç | Susana Cuervas i Dolors Miró Cofundadores D’Spart
«El més important d'un ofici és que es pugui transmetre i que la gent el faci perdurar»
D’Spart, guardonada amb el Premi Comerç Nou de l’Any a La Nit del Comerç de Manresa, reivindica l’espardenya artesanal com un ofici viu, arrelat a la ciutat i adaptat als nous temps
Després de cinc anys al Viver Artesà ARTífex, l’espardenyeria D’Spart s’ha consolidat amb l’obertura, el novembre passat, d’una botiga al carrer Nou. Aquest dilluns, l’establiment serà guardonat amb el Premi Comerç Nou de l’Any a La Nit del Comerç, que se celebra al pati del Kursaal de Manresa.
Què suposa per a vosaltres aquest reconeixement?
Ens fa molta il·lusió perquè és un reconeixement que arriba després de molts anys intentant aconseguir una botiga pròpia. Ha estat un esforç important, perquè just quan ens començàvem a consolidar després de cinc o sis anys, obrir una botiga ha significat tornar a començar i fer una nova inversió per continuar treballant. Per això aquest premi ens fa especial il·lusió.
Com han estat aquests primers mesos a l’establiment?
Els primers mesos han estat una mica esbojarrats, perquè has d’habituar-te a un lloc nou, tornar-te a situar i també tornar a situar la clientela. Però tenim la sort de comptar amb una clientela molt fidel, molt maca, que ens ha anat seguint allà on hem anat. La gent ens felicita perquè, finalment, tenim un espai propi al centre de Manresa. Per a nosaltres era molt important formar part del teixit comercial del centre històric.
A Catalunya només queda una dotzena d'artesans que elaboren espardenyes de manera totalment artesanal. Això dona un valor afegit a la ciutat...
Sí, és la nostra ciutat i és una ciutat on hi havia hagut molts espardenyers: els arxius n’arriben a comptabilitzar fins a 23. Per a nosaltres és molt important poder continuar el camí que van deixar. De fet, nosaltres vam aprendre de l’últim espardenyer que quedava, el Francisco Clotet, perquè aquest és un ofici que es transmet molt de paraula, de mà a mà, d’aprenent a mestre. I això ens va obrir un nou camí professional.
L'espardenya és un calçat amb molta tradició que ha sabut reinventar-se.
La base és la tradicional. De fet, continuem cosint les espardenyes com es cosien fa 700 o 800 anys, perquè és un dels oficis més antics que existeixen. I no té cap secret especial: totes les peces d’una espardenya estan molt ben estipulades. Hi ha coses que es poden canviar, però n’hi ha d’altres que s’han de mantenir. A partir d’aquí, però, podem evolucionar: jugar amb els colors, combinar cintes... És l’evolució de l’espardenya, que ja no és només la clàssica plana que feia servir la gent humil per anar a treballar a la fàbrica. Nosaltres no tenim cap espardenya de veta ja muntada: les fem exclusivament per al client. Quan entres, tries la base, la cinta i el model, i nosaltres te la muntem.
D’Spart és molt més que una botiga: també és un projecte que reivindica un ofici, l'artesania i el patrimoni cultural.
Sí, el més important d’un ofici és, primer, que es pugui transmetre i, segon, que la gent el faci perdurar. Nosaltres podem tenir moltes ganes que aquest ofici continuï, però el que necessitem, i per sort tenim, és una clientela molt fidel a l’espardenya. Nosaltres en fem de tota mena i de tots els preus. Ajustem molt el preu perquè pensem que, en el moment que l’espardenya es converteixi en un producte de luxe, deixarà de portar-se. I en el moment que es deixi de portar, la perdrem.
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