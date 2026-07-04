Semen Cardona i RemcoBCN, reconegudes al Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona
L’esdeveniment, celebrat a Olvan, va distingir la trajectòria professional de les dues empreses en una trobada on es va posar el focus en el jovent del territori
Regió7
Olvan va acollir aquest dijous el Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona 2026, una jornada de trobada entre empreses i administració pública per reivindicar el paper de l’empresa com a motor de progrés econòmic i compartir reflexions sobre els grans reptes del present i del futur de l’economia. La cita, organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, va reunir prop de 300 persones.
L'acte central de la jornada, celebrada a L’Espai Curriu Esdeveniments Singulars, va ser el lliurament del Premi Cambra Berguedà i Cardona a la Trajectòria Empresarial. En aquesta edició, el guardó ha reconegut dues empreses del territori: Semen Cardona i RemcoBCN.
Semen Cardona, pionera en inseminació porcina
Semen Cardona és una empresa familiar especialitzada en la producció i comercialització de dosis seminals porcines d’alta qualitat. Fundada el 1986 per Maria Àngels Rial com a centre pioner d’inseminació porcina a Catalunya, avui és una firma de referència internacional amb presència a més de 20 països. Compromesa amb la qualitat, la recerca, la sostenibilitat i la innovació, l’empresa continua creixent sota el lideratge de la segona generació de la família.
La Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà ha atorgat a Semen Cardona el reconeixement a la Trajectòria Empresarial pel seu lideratge i contribució al desenvolupament del sector agroalimentari català i internacional.
RemcoBCN, compromís amb el territori
RemcoBCN va néixer el 1993 amb el nom de Montajes Rus per oferir serveis tècnics i de manteniment a les explotacions mineres de carbó. Amb el pas dels anys, l’empresa es va reorientar cap a la mineria de potassa i es va consolidar a la conca minera catalana, amb presència a Súria i Sallent, així com en explotacions de fora de Catalunya. El 2020 va iniciar una nova etapa amb l’adopció del nom actual.
Amb aquest reconeixement, la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà posa en valor els més de 30 anys de trajectòria de RemcoBCN, així com la seva contribució al desenvolupament industrial del territori, marcada per l’adaptació als canvis del mercat, el compromís amb el territori i la voluntat de créixer des de l’experiència i la confiança.
Talent i desenvolupament econòmic
El Dia de la Cambra també va reservar un espai destacat al talent jove amb una taula rodona en què joves amb trajectòries i realitats diverses van compartir la seva visió sobre el futur del territori i el paper que hi han de jugar les empreses de la comarca. Hi van participat Guillem Canudas, arquitecte a Arquitectura Sideral; Ramon Carol, cofundador de KARKÖN; Marina Ginestà, enginyera tèxtil i product manager a Grup Marina Tèxtil, i Adán Prieto, responsable de la divisió d’automatització a Vidmar Group.
Durant la seva intervenció, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, va subratllat que els joves són una peça clau per a la competitivitat, la innovació i el relleu generacional. En aquest sentit, va reivindicar la necessitat de crear les condicions perquè el talent pugui arrelar i desenvolupar-se al territori, especialment en un context en què moltes empreses continuen tenint dificultats per trobar professionals qualificats malgrat els nivells rècord d’ocupació. Santacreu també va posar en valor el paper de l’empresa com a motor de progrés i va felicitar les empreses distingides pel seu compromís amb el desenvolupament econòmic i l’arrelament territorial.
En la mateixa línia, la presidenta de la Cambra al Berguedà, Mercè Sallés, va defensar que el Berguedà disposa d’una base econòmica sòlida, amb una indústria que manté un pes rellevant i s’ha consolidat com un pilar estratègic de l’economia comarcal. Tot i això, va advertir que, si el territori vol continuar avançant i guanyar competitivitat, cal fer un salt qualitatiu. Segons Sallés, aquest futur passa per tres grans eixos: la reindustrialització sostenible, la captació i retenció de talent i la millora de les infraestructures.
Sallés també va posar en relleu alguns dels projectes que la Cambra impulsa al territori, com la fira de l’ocupació GiraFeina a Berga, que el mes de març passat va reunir més de 200 participants i va propiciar prop de 500 entrevistes de feina entre aspirants i empreses. També va destacar la sèrie documental A tota màquina! Del Berguedà al món!, impulsada conjuntament amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, que dona a conèixer indústries berguedanes arrelades al territori, referents en els seus sectors, innovadores i amb presència als mercats nacionals i internacionals.
Àmplia representació institucional i cameral
La jornada va comptar amb una àmplia representació institucional i cameral. Entre els assistents hi havia l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, així com els alcaldes i alcaldesses de Gironella, Puig-reig, Bagà, Saldes i Capolat. També hi van assistir la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, presidents de delegacions de la Cambra de Comerç de Barcelona i representants del Ple i del Consell del Berguedà.
El Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona 2026 s’ha celebrat amb el suport d’Ibercaja, BBVA, GCT Plus, Vera, Agroviver, Aira Frontmatec, AS&NL, Bergadana, Fos Assessors, Banco Mediolanum i Regió7, així com amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, l’Ajuntament d’Olvan, el Consell Comarcal del Berguedà, Espai Curriu i el restaurant La Cabana.
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