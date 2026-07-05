La botiga de roba Caddie de Manresa tancarà entre setembre i octubre
L'històric establiment, ubicat al passeig de la República, abaixarà la persiana després de 38 anys d'activitat per la jubilació de la seva propietària, Montserrat Graner
La històrica botiga Caddie de Manresa, especialitzada en roba d'home, tancarà les portes entre finals de setembre i octubre després de 38 anys d'activitat. Així ho ha explicat a Regió7 la seva propietària des del 2007, Montserrat Graner, que abaixarà la persiana de l'establiment ubicat al passeig de la República, antic carrer Alfons XII, per jubilació. El negoci no tindrà continuïtat.
"Fa més o menys un any que vaig prendre la decisió. No sabia exactament quan ho faria, però vaig decidir que era el moment de parar, ja que fa temps que estic sola i la botiga és molt gran", explica Graner, que es va incorporar a l'establiment el 1989, un any després de la seva obertura.
L'impulsor de la botiga va ser Joan Soler, que el 2007 va fer un pas al costat per dedicar-se al món del cinema. El manresà va ser conegut per fundar la seva productora de cinema, Cinefils, centrada en el documental social, de denúncia i històric, amb el qual va signar una quinzena de treballs. El 2004, juntament amb Javier Berroal, va guanyar un premi Goya pel documental Los niños del Nepal. Va morir el 2014, als 51 anys, a causa d'un càncer.
"Quan va començar la seva afició, a la botiga hi era poc, i la portàvem jo i una companya. Vam decidir continuar endavant perquè ja coneixíem el negoci. Ella es va jubilar el 2015 i des de llavors que hi soc jo. Vaig tenir un noi que m'ajudava, però ara estic sola", relata Graner.
La responsable del comerç també ha confirmat que al llarg dels anys el negoci no ha variat, mantenint els mateixos proveïdors i estil de roba. Fins al tancament definitiu, Caddie té els productes en liquidació, amb importants descomptes en pràcticament tota la roba. "Hi ha peces que les tinc a meitat de preu, altres al 30% de descompte aquest estiu. Ja vaig liquidar la roba d'hivern, que vaig fer un 50%", detalla.
Graner espera vendre tot l'estoc abans del setembre i, en funció del gènere que encara li quedi, allargar l'activitat fins a l'octubre com a màxim.
El seu tancament suposarà una nova ferida al sector del nucli antic, ja que quan amb la seva baixada de persianes desapareixerà un dels aparadors elegants i lluminosos que ocupen una part important del passeig de la República, molt a prop de la Plana de l'Om.
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