CaixaBank, CEOE i CEPYME mobilitzen 50.000 milions en finançament per a empreses i pimes
L'entitat financera amplia en 5.000 milions la seva aportació al teixit empresarial en el marc d'un acord que incorpora la patronal Cepyme
Regió7
CaixaBank i la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) han renovat el seu acord de col·laboració per impulsar l’economia productiva, elevant fins als 50.000 milions d’euros el finançament posat a disposició de les empreses espanyoles durant el proper exercici. Es tracta del volum més alt compromès des de la posada en marxa d’aquesta aliança fa més d’una dècada, a la qual enguany s’hi afegeix CEPYME per la rellevància de les petites i mitjanes empreses en l’ecosistema empresarial.
El nou conveni ha estat signat pel president de CaixaBank, Tomás Muniesa, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel. Amb aquesta incorporació, "l’acord reforça la seva orientació cap a les petites i mitjanes empreses", ressalta CaixaBank; de fet, estableix que, com a mínim, el 75% de les companyies beneficiàries seran pimes, "en línia amb l’objectiu d’enfortir el teixit empresarial i facilitar l’accés al finançament en un context de transformació econòmica".
La iniciativa té com a objectiu facilitar finançament tant per a circulant com per a inversions a mitjà i llarg termini, així com impulsar projectes d’innovació, internacionalització i emprenedoria empresarial.
Tomás Muniesa, president de CaixaBank, ha assenyalat que “el teixit empresarial, i especialment les pimes, constitueix la base sobre la qual s’articula el desenvolupament econòmic del nostre país. A CaixaBank volem ser al seu costat en cada etapa de la seva trajectòria, acompanyant-les des de la seva creació fins als seus plans d’expansió i transformació. El nostre compromís és facilitar l’accés al finançament, oferir assessorament especialitzat i contribuir a enfortir un ecosistema empresarial dinàmic, innovador i sostenible, que generi valor i ocupació en el conjunt de la societat”.
Evolució a l’alça de l’acord
L’acord, que es recolza en la capacitat de finançament desplegada per CaixaBank, ha anat incrementant progressivament el seu impacte: dels 11.000 milions el 2015 fins als 50.000 milions per a l’exercici 2026.
L’acord també reforça l’especialització sectorial de CaixaBank, recorda l'entitat, que compta amb especialistes en pimes, comerç exterior, tresoreria, turisme, negoci immobiliari o agroalimentari, que ofereixen "un servei personalitzat més enllà de l’àmbit financer per donar suport i impulsar el sector empresarial". A través d’aquesta estratègia, "el banc vol acompanyar les empreses en el seu creixement, facilitar-ne l’accés a nous mercats i contribuir a la transformació del model productiu cap a activitats amb més valor afegit".
L’any passat, CaixaBank va concedir més de 100.000 milions d’euros en crèdits a empreses, dels quals 18.000 corresponen a petites i mitjanes empreses.
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