Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aliança CatalanaTour de França a BarcelonaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

CaixaBank, CEOE i CEPYME mobilitzen 50.000 milions en finançament per a empreses i pimes

L'entitat financera amplia en 5.000 milions la seva aportació al teixit empresarial en el marc d'un acord que incorpora la patronal Cepyme

D’esquerra a dreta, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, el president de CaixaBank, Tomás Muniesa, i la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel.

D’esquerra a dreta, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, el president de CaixaBank, Tomás Muniesa, i la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel. / CaixaBank

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

CaixaBank i la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) han renovat el seu acord de col·laboració per impulsar l’economia productiva, elevant fins als 50.000 milions d’euros el finançament posat a disposició de les empreses espanyoles durant el proper exercici. Es tracta del volum més alt compromès des de la posada en marxa d’aquesta aliança fa més d’una dècada, a la qual enguany s’hi afegeix CEPYME per la rellevància de les petites i mitjanes empreses en l’ecosistema empresarial.

El nou conveni ha estat signat pel president de CaixaBank, Tomás Muniesa, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel. Amb aquesta incorporació, "l’acord reforça la seva orientació cap a les petites i mitjanes empreses", ressalta CaixaBank; de fet, estableix que, com a mínim, el 75% de les companyies beneficiàries seran pimes, "en línia amb l’objectiu d’enfortir el teixit empresarial i facilitar l’accés al finançament en un context de transformació econòmica".

La iniciativa té com a objectiu facilitar finançament tant per a circulant com per a inversions a mitjà i llarg termini, així com impulsar projectes d’innovació, internacionalització i emprenedoria empresarial.

Tomás Muniesa, president de CaixaBank, ha assenyalat que “el teixit empresarial, i especialment les pimes, constitueix la base sobre la qual s’articula el desenvolupament econòmic del nostre país. A CaixaBank volem ser al seu costat en cada etapa de la seva trajectòria, acompanyant-les des de la seva creació fins als seus plans d’expansió i transformació. El nostre compromís és facilitar l’accés al finançament, oferir assessorament especialitzat i contribuir a enfortir un ecosistema empresarial dinàmic, innovador i sostenible, que generi valor i ocupació en el conjunt de la societat”.

Evolució a l’alça de l’acord

L’acord, que es recolza en la capacitat de finançament desplegada per CaixaBank, ha anat incrementant progressivament el seu impacte: dels 11.000 milions el 2015 fins als 50.000 milions per a l’exercici 2026.

L’acord també reforça l’especialització sectorial de CaixaBank, recorda l'entitat, que compta amb especialistes en pimes, comerç exterior, tresoreria, turisme, negoci immobiliari o agroalimentari, que ofereixen "un servei personalitzat més enllà de l’àmbit financer per donar suport i impulsar el sector empresarial". A través d’aquesta estratègia, "el banc vol acompanyar les empreses en el seu creixement, facilitar-ne l’accés a nous mercats i contribuir a la transformació del model productiu cap a activitats amb més valor afegit".

Notícies relacionades

L’any passat, CaixaBank va concedir més de 100.000 milions d’euros en crèdits a empreses, dels quals 18.000 corresponen a petites i mitjanes empreses.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
  2. Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
  3. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
  4. «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
  5. Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
  6. «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
  7. Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
  8. Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès

CaixaBank, CEOE i CEPYME mobilitzen 50.000 milions en finançament per a empreses i pimes

CaixaBank, CEOE i CEPYME mobilitzen 50.000 milions en finançament per a empreses i pimes

Imatges de les flames de l'incendi de Carme des d'Igualada

Puigcerdà viu el seu gran dia amb el Tour de França i una allau d'aficionats

Puigcerdà viu el seu gran dia amb el Tour de França i una allau d'aficionats

El Kids&Us Manresa anuncia el fitxatge del pivot Nick Ongenda, amb passaport sud-africà

El Kids&Us Manresa anuncia el fitxatge del pivot Nick Ongenda, amb passaport sud-africà

Solsona convoca l'Hora de Resistència de natació

Solsona convoca l'Hora de Resistència de natació

Jordi Coca guanya el Premi Bones Lletres d’assaig humanístic amb "L’enigma Marlowe"

Jordi Coca guanya el Premi Bones Lletres d’assaig humanístic amb "L’enigma Marlowe"

Vespres a l’Era de Sant Joan ret homenatge a la rumba, amb moltes arrels al poble

Vespres a l’Era de Sant Joan ret homenatge a la rumba, amb moltes arrels al poble

Pogacar remata al Capcir la seva primera victòria al Tour de França i s'enfunda el mallot groc

Pogacar remata al Capcir la seva primera victòria al Tour de França i s'enfunda el mallot groc
Tracking Pixel Contents