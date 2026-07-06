Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos corresponents a l'herència del fundador de Mango
Els fills del multimilionari també han tancat l'acord amb la vídua d'Isak Andic, que implica transferir-li 27 milions d'euros, uns 20 milions més del que establia el testament
Paula Clemente
El gruix de l'herència d'Isak Andic ja està pràcticament repartit. Com a mínim, els principals beneficiaris de la seva fortuna ja han abonat a l'Agència Tributària de Catalunya l'import corresponent de l'impost sobre successions i donacions, segons ha publicat El Confidencial i ha pogut confirmar El Periódico. A això s'hi afegeixen els aproximadament 20 milions d'euros addicionals que han transferit a la vídua de l'empresari, mort fa un any i mig després de caure per un barranc, un succés pel qual el seu fill gran, Jonathan Andic, està investigat.
En el seu testament, el fundador de Mango expressava la voluntat que els seus tres fills es repartissin la fortuna a parts iguals i, al mateix temps, deixava diversos llegats a persones del seu entorn més proper. Entre aquestes hi figurava la seva parella en aquell moment, la golfista Estefania Knuth, amb qui mantenia una relació sentimental des de feia uns anys.
Andic va deixar escrit que volia llegar-li cinc milions d'euros, una quantitat que ella va considerar insuficient. Això va provocar un conflicte amb els seus fills —Jonathan, Judith i Sarah—, als quals reclamava almenys 50 milions d'euros. Les negociacions van arribar a un punt de màxima tensió i el cas va acabar als tribunals, tot i que finalment les parts van assolir un acord amistós pel qual els hereus Andic es comprometien a pagar-li 27 milions d'euros. Segons fonts pròximes a la família, aquesta transferència s'ha fet efectiva durant les darreres setmanes.
Pel que fa als impostos satisfets a la Generalitat relacionats amb l'herència, aquestes fonts no n'han concretat l'import, tot i que El Confidencial el situa al voltant dels 60 milions d'euros. Segons l'última llista Forbes publicada abans de la seva mort, la fortuna d'Isak Andic s'enfilava fins als 4.500 milions d'euros. Aquesta xifra incloïa el valor de Mango, les seves inversions immobiliàries, el iot, la col·lecció d'art i el capital financer.
La causa judicial contra el fill
El patrimoni d'Isak Andic és una de les peces clau de la investigació judicial oberta arran de la mort del fundador de Mango. El seu fill gran era amb ell el dia de l'accident i diverses contradiccions en les primeres declaracions, així com els desacords que havia mantingut amb el seu pare al llarg dels anys, van portar els Mossos d'Esquadra a sospitar que Jonathan Andic podria tenir alguna relació amb els fets.
La jutgessa instructora va acabar imputant-li un delicte d'homicidi després que els Mossos li aportessin diversos indicis. Entre aquests, hi havia proves que apuntaven que Jonathan Andic mantenia una relació complicada tant amb els diners com amb el seu pare; que havia arribat a demanar-li l'herència en vida, o que, pocs mesos abans de l'accident, havia descobert que el seu pare volia crear una fundació finançada amb els beneficis de Mango, una decisió que, presumptament, podia reduir el patrimoni que acabarien rebent els hereus.
Malgrat això, les germanes de Jonathan, Sarah i Judith Andic —que han defensat sempre la innocència del seu germà— van negar davant la jutgessa que hi hagués discrepàncies per l'herència. Van explicar que el fundador de Mango actualitzava el testament aproximadament un cop l'any per adaptar-lo a les donacions que pogués haver fet en vida a algun dels seus fills i també van assegurar que tots compartien el projecte de crear una fundació impulsada per Isak Andic.
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