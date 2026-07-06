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Interrompuda la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura

Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà

Un tren de la R3 camí a Ripoll

Un tren de la R3 camí a Ripoll / LAURA BUSQUETS / ACN

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ACN

Barcelona

L'R3 es troba tallada entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe. La companyia ha establert servei alternatiu per carretera entre Ripollet i Puigcerdà.

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