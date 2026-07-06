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L’ACEB rep un ajut europeu de 70.000 euros per finançar cursos de rehabilitació energètica a la construcció

El projecte oferirà 815 hores de formació gratuïta per capacitar 210 treballadors

La construcció és un dels àmbits amb més impacte en l'economia circular i l'eficiència energètica.

La construcció és un dels àmbits amb més impacte en l'economia circular i l'eficiència energètica. / ACEB

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Regió7

Manresa

L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha estat una de les entitats seleccionades en la darrera convocatòria del programa Empleaverde+, una iniciativa gestionada per la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, finançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+).

Aquesta resolució permetrà a l’entitat executar el projecte «Impuls verd en la construcció: noves competències per a un sector en transformació», el qual compta amb un pressupost total de 177.138,50 euros i una subvenció directa de 70.855,40 euros. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que s’allargarà fins al 2028, és donar resposta a les noves competències professionals que demana l'actual procés de transició ecològica, focalitzant-se en la construcció com un dels àmbits amb més impacte en l'economia circular i l'eficiència energètica.

14 accions formatives gratuïtes a partir del setembre

Tot i que el desplegament complet dels cursos i les classes presencials començaran oficialment el proper setembre, l’ACEB ja ha activat el projecte a nivell organitzatiu i de planificació. L'objectiu central és capacitar un total de 210 persones treballadores mitjançant 815 hores de formació teoricopràctica gratuïta, distribuïdes en 14 accions especialitzades.

Els continguts abordaran matèries clau per al futur del sector, com els aïllaments ecològics (SATE), sistemes passius d'estalvi energètic, proves d'hermeticitat (Blower Door), revestiments ecològics, cobertes verdes, rehabilitació d'edificis històrics i ecoinnovació empresarial. Per maximitzar l'abast territorial, les formacions s'impartiran en diversos municipis del territori català, i es treballarà en aliança estratègica amb el Gremi de la Bioconstrucció de Catalunya. Les primeres tres formacions, que comptaran amb 45 alumnes en total, s’iniciaran al setembre.

Aquesta nova línia d'actuació complementarà directament la tasca de l'Oficina de Transició Energètica de l'ACEB en l'assessorament a empreses, actuant com el seu braç executor en qualificació laboral. A més, el projecte es retroalimentarà de forma directa amb Firhàbitat, la fira de la bioconstrucció i l’eficiència energètica de Catalunya. Mentre el certamen crea la demanda mostrant les darreres innovacions en materials sostenibles, el programa «Impuls Verd» generarà l'oferta de professionals preparats per a implementar aquests projectes reals sobre el territori.

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Aquest projecte està cofinançat pel Fons Social Europeu Plus a través del Programa Empleaverde+ de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

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