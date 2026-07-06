La Nit del Comerç
Manresa reconeix els establiments locals amb la quarta edició de la Nit del Comerç
La gala, que se celebra avui al pati del Kursaal, reconeixerà els establiments més innovadors, emblemàtics i creatius de la ciutat
L'Ajuntament de Manresa, Regió7 i Prensa Iberica, amb el patrocini de Link & Co i el suport de Manresa Comerç, la Cambra de Comerç i Guixés, organitzen avui la quarta edició de la Nit del Comerç, un esdeveniment anual que celebra i reconeix la importància del comerç local, un sector clau per a l'economia de la ciutat. La gala es durà a terme avui a 2/4 de 9 del vespre, al pati del Teatre Kursaal.
La Nit del Comerç distingirà iniciatives i trajectòries destacades amb premis en diverses categories, incloent-hi: Comerç Emblemàtic, Innovació i Creativitat, nous establiments, Botigues amb Encant, i Millor Tracte al Client. Com a novetat d'aquesta edició, es lliurarà el premi Comerç Verd, que reconeixerà el compromís amb la sostenibilitat i el consum responsable. A més, es presentarà el guardó Parada del Mercat amb Encant, destinat a premiar les parades que sobresurten en presentació, atenció al client i innovació. Els guanyadors han estat eleccionats per un jurat professional, format per experts del sector i representants institucionals.
El Premi Comerç Emblemàtic l’ha guanyat l’històric establiment especialitzat en la venda d'electrodomèstics i productes electrònics Expert Juanola Photomaton, que va ser pionera en la fofografia de carnet i el negoci dels videoclubs. El Premi a la innovació i la creativitat ha recaigut enguany en la botiga especialitzada en el món dels animals de companyia Cal Fornells, un negoci familiar amb quatre generacions d'història, que ha apostat un nou concepte de botiga. Per la seva banda, el Comerç Nou de l’Any que s’endú el guardó és l’espardenyeria D’Spart, que després de cinc anys al Viver Artesà ARTífex, ha consolidat el negoci amb l’obertura d’una botiga al carrer Nou.
El Premi Botiga amb Encant reconeix enguany a la Llibreria Papasseit, nascuda el 2013 amb la voluntat de crear un mercat de llibres de segona mà de qualitat i de proximitat. L’establiment que va passar de la plaça Gispert al carrer Barcelona s’ha convertit en un referent del sector. Aquest és un dels guardons populars que el jurat ha escollit a partir de les propostes dels lectors. L’altre guardó que s’ha escollit a proposta del públic és el Premi Somriure, destinat a reconèixer professionals del comerç que ofereixen una atenció propera, amable i personalitzada, i que aquest any recau en Iglesias Moda, la històrica botiga de la plaça Clavé amb una trajectòria centenària.
La primera edició del Premi Comerç Verd, que reconeix el compromís amb la sostenibilitat i el consum responsable és per la drogueria El Gínjol, especialitzada en la venda a granel de productes per la neteja de la llar i cosmètica natural. El guardó a la Parada del Mercat amb Encant, destinat a premiar les parades que sobresurten en presentació, atenció al client i innovació, se l’ha endut l’obrador de rebosteria del mercat de Puigmercadal Llengua de gat.
Com en edicions anteriors es distingiran els establiments que assoliran els 25, 50 o 100 anys de trajectòria aquest 2026. Entre els negocis que celebren un quart de segle hi ha: Llibreria Les Bases, Textura Manresa, Pizzeria Trattoria Nando, Perruqueria Montse Alsina, Lloguers 2000, Carol Bruguera, Clínica Dental Dr. Fernando Gutiérrez, Pocara i Garage Ponce. Amb una trajectòria de 50 anys es reconeixerà a L’Orquídia, Indicom, Barberia Peña i Tennessee i els establiments centenaris són la farmàcia Maria Teresa Comas Rius, el Grup Santasusana i la Cooperativa de Salelles.
Aquest esdeveniment no només és una oportunitat per reconèixer els esforços i la dedicació dels comerciants locals, sinó també per fomentar el comerç a Manresa i destacar la seva contribució al desenvolupament social i econòmic de la ciutat.
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