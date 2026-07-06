La Nit del Comerç reuneix institucions i agents econòmics per celebrar la vitalitat del sector
La gala va reunir unes dues-centes persones al pati del Kursaal en una vetllada emocionant dedicada als establiments que, dia rere dia, aixequen la persiana i donen vida a la ciutat
Una vetllada per reconèixer i celebrar el comerç de proximitat de la ciutat, aquell que sempre hi és i que mai falla quan se’l necessita. Just això ha estat la gala de la Nit del Comerç, organitzada per Regió7, Prensa Ibérica i l’Ajuntament de Manresa, que aquest dilluns al vespre ha aplegat unes dues-centes persones al pati del Kursaal. Polítics, agents econòmics i representants d'establiments local van participar en una trobada que va deixar ben clar que la capital bagenca té un teixit comercial viu, actiu i molt unit.
La gala ha estat conduïda amb gràcia i molt de dinamisme per la periodista de Regió7 Laura Serrat i el creador de continguts Norman López. Tot just començar, ja s'han saltat el guió quan han animat els presents a cridar ben fort el nom d’un comerç de Manresa que els hagi marcat. A la de tres, un crit inintel·ligible ha omplert l'espai, un senyal ben clar que a tothom li'n ha vingut un al cap. Potser un que continua aixecant la persiana cada dia, o potser un que ja ha tancat, però, de ben segur, un que els ha deixat empremta.
Els forts aplaudiments del públic van abraçar tots els representants dels establiments premiats i reconeguts, un fet que va fer palpable la unió que hi ha entre els diferents agents del sector. En les seves intervencions, els guardonats van destacar alguns dels valors de la seva feina, com ara el d'entendre allò que vol el client i saber-li donar o el de "fer les coses amb amor" i, molt sovint, de forma artesanal.
A la gala, també hi van ser presents autoritats locals com l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la regidora de Comerç, Tània Infante, com també els altres regidors i regidores de l'Ajuntament; representants organitzacions i entitats com ara la presidenta de la Cambra de Comerç, Sílvia Gratacòs i el de la Unió de Botiguers i Comerciants, Antoni Daura, i, per descomptat, el director i la gerent de Regió7, Josep Lluís Micó i Sandra Espinal, respectivament.
Tots ells van entregar premis, demostrant així el seu compromís amb el comerç local, no només per considerar-lo un sector clau per a l'economia de la ciutat, sinó també per la seva contribució a mantenir els seus carrers plens de vida, segons van coincidir a dir.
La gala s'ha clos amb un còctel amenitzat pel grup musical 3/4 de Trio. L’ambient distès del pati del Kursaal ha fet possible la millor cloenda per a una vetllada que ha reunit professionals d’un sector clau per a la ciutat i que, per sobre de tot, ha reivindicat la tasca de tots aquells que, des dels seus establiments, treballen per fer més fàcil la vida dels altres.
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