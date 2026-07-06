Regió7 i l’Ajuntament distingeixen el comerç més dinàmic de Manresa
Expert Juanola Photomaton, Cal Fornells, D’Spart, Llibreria Papasseit, Iglesias Moda, el Gínjol i Llengua de Gat reben reconeixements per la seva trajectòria en una Nit que esdevé una festa del sector local
El comerç de Manresa ha tornat a ternir premi aquest dilluns al vespre, en la quarta edició de la Nit del Comerç, un esdeveniment que organitzen l’Ajuntament de Manresa, Regió7 i Prensa Ibérica per reivindicar un dels sectors clau de l’economia manresana que, a més, significa la ciutat com a capital territorial. Comerços emblemàtics, nous, amb encant i innovadors, a més dels establiments un recorregut històric, han estat distingits en una vetllada que ha aplegat una amplíssima representació del comerç local, a més d’autoritats municipals i representants d’associacions i empresarials de la capital del Bages.
El pati del teatre Kursaal ha estat un any més l’escenari del lliurament dels guardons, que escull un jurat professional format per experts del sector i representants institucional. La periodista de Regió7 Laura Serrat i el comunicador i streamer manresà Norman López han estat els encarregats de conduir una nit que ha destacat les virtuts d’un sector que mostra diàriament la seva vitalitat, tot i les múltiples amenaces que fa anys que setgen el comerç, des del comerç online fins a les grans cadenes passant pel canvi d’hàbits de consum del públic. La Nit ha servit per distingir, per tant, no només els establiments guardonats, sinó el comerç manresà en el seu conjunt.
L’acte, que ha comptat amb el patrocini de Link&Co i el suport de Manresa Comerç, La Cambra de Comerç de Manresa i Guixés, l'ha obert el director de Regió7, Josep Lluís Micó, que ha incidit en la rellevància també informativa del comerç. «Per al nostre públic, el comerç és un tema estrella. Ni simplement prometedor ni força rellevant. Estrella. Top», ha afirmat Micó. «És així perquè la identificació de la nostra gent amb el comerç és màxima», ha continuat el director del diari. «Parlem d’espais i sobretot de persones que, des de la proximitat, han anat més enllà de prestar-nos serveis o proporcionar-nos productes. Són negocis, establiments i professionals que han contribuït a la construcció de la nostra biografia, individual i col·lectiva. Per això, aquestes nits del comerç són tan importants per a nosaltres,: perquè són essencials per a la nostra comunitat», ha conclòs Micó.
El lliurament de guardons
El premi a la Innovació i la Creativitat l'ha rebut Cal Fornells, una botiga especialitzada en tot allò que fa referència als animals de companyia, un negoci familiar de quatre generacions d’història que s’ha reinventat. Han recollit el premi les treballadores de l'establiment Marga Molera i Imma Sotode mans de la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante.
El Premi Comerç Emblemàtic ha estat per a Expert Juanola Photomaton, històric establiment especialitzat en la venda d’electrodomèstics i productes electrònics, que va ser pioner en la fotografia de carnet i el negoci dels videoclubs. Han recollit el guardó Llorenç Juanola, Francesc Juanola, Jordi Juanola, Ester Pujol i Juanjo Fernandez, de mans del president de la UBIC de Manresa, Toni Daura.
Enguany debutava una altra categoria de premi, la de Comerç Verd, que ha recaigut en la drogueria El Gínjol, una botiga ubicada al carrer Vilanova especialitzada en la venda a granel de productes per a la neteja de la llar i cosmètica natural. Josep Garcia, director general de Guixés, ha lliurat el premi als propietaris de la botiga, Cristina Rosas i Gerard Farré.
L’espardenyeria D’Spart ha rebut el premi al Comerç Nou de l’Any Després de cinc anys al Viver Artesà ARTífex, D’Spart ha consolidat el seu projecte amb l’obertura d’una botiga al carrer Nou. Han recollit el guardó Dolors Miró i Susanna Cuervas de mans de Xavier Pérez, Gerent de Lynk&Co grup Basols.
Per la seva banda, el guardó a la Parada del Mercat amb Encant, destinat a premiar les parades que destaquen per la presentació, l’atenció al client i la innovació, ha estast per a l’obrador de rebosteria Llengua de Gat, del mercat de Puigmercadal. La propietària i fundadora, Aida Elson Baeza, ha recollit el guardó, lliurat per Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa.
En la categoria de Botiga amb Encant, el reconeixement ha estat per a la Llibreria Papasseit. L’establiment va néixer el 2013 a la plaça Gispert per dinamitzar el mercat dels llibres de segona mà a Manresa. Posteriorment es va traslladar al carrer Barcelona, on també s'ha convertit en un dinamitzador cultural de la ciutat. Aquest és un dels guardons populars que el jurat ha escollit a partir de les propostes dels lectors. Josep Lluís Micó ha lliurat el guardó als cofundadors de l’establiment, Miquel Sanchis i Anna Roca.
L’altre guardó triat a proposta del públic és el Premi Somriure, destinat a reconèixer professionals del comerç que ofereixen una atenció propera, amable i personalitzada. En aquesta edició, el guardó ha estat per a Iglesias Moda, la històrica botiga de la plaça Clavé amb una trajectòria centenària. Han recollit el premi, en equip, Valenti Cardona, Alba Gomis, Marcel Cardona, Quima Cardona, Marc Gomez, Anna Ara, Carla Moreno, Pau Romero, Gemma Rodríguez i Celia Corop. Ha lliurat el premi l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.
La Nit del Comerç també ha reconegut establiments que aquest 2026 arriben als 25, 50 o 100 anys de trajectòria. Entre els negocis que celebren un quart de segle han estat distingits la Llibreria Les Bases, Binary Training, Textura Manresa, Pizzeria Trattoria Nando, Perruqueria Montse Alsina, Lloguers 2000, Carol Bruguera, Clínica Dental Dr. Fernando Gutiérrez, Pocara i Garage Ponce, als quals han lliurat guardons Antoni Daura i Sílvia Gratacòs. Amb 50 anys de trajectòria han estat distingits L’Orquídia, Indicom, Barberia Peña i Tennessee. Josep Lluís Micó i Sandra Espinal, gerent de Regió7, han atorgat les distincions. Pel que fa als establiments centenaris, el reconeixement ha estat per a la farmàcia Maria Teresa Comas Riu, el Grup Santasusana i la Cooperativa de Salelles, als quals han lliurat la distinció Marc Aloy i Tània Infante.
L'alcalde Aloy ha estat l'encarregat de tancar la vetllada. L’alcalde de Manresa ha tingut un record per als veïns de l’Anoia i del Vallès, que pateixen aquest dilluns incendis molt virulents. Després ha agraït la feina als comerciants que aconsegueixen que la ciutat «bategui». Sabent que el comerç viu un moment «complex», el de proximitat, ha dit Aloy, és «insubstituïble», perquè tracta la clientela «de primera». Però cal «un esforç compartit», ha apuntat l’alcalde, com ho són actuacions municipals com la tarifa plana als pàrquings; la línia del bus del Barri Antic;o la transformació de Guimerà. Manresa és una «ciutat potent, que es transforma», ha acabat Aloy.
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