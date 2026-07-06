Valldaura manté la davallada en l'index socioeconomic, mentre el Barri Antic i l’est de Manresa remunten
Entre els districtes censals de la capital del Bages, el nucli històric és el que obté el valor més baix en l’índex, però l’incrementa en set dècimes respecte de l’any anterior
Entre les agrupacions censals de Manresa, la de Barri Antic i districte censal 6 (el sud-oest de la ciutat) és la que obté un pitjor registre en l’índex socioeconòmic territorial de l'any 2024, l'últim disponible, amb un valor de 73, un nivell similar al d’un municipi com la Jonquera, que ocupa el lloc 933 del rànquing català. En la comparativa amb la resta d’agrupacions censals del país, Barri Antic és la 791 d’un total de 894. Les agrupacions censals són unitats territorials de similar grandària poblacional (entre 5.000 i 20.000 habitants, amb uns 9.000 de mitjana) que estan constituïdes per un conjunt de seccions censals territorialment contigües i amb semblança socioeconòmica.
L’índex socioeconòmic territorial (IST) l’elabora anualment des del 2015 l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de diverses característiques de les poblacions catalanes (població ocupada, població amb estudis baixos, joves sense estudis postobligatoris, treballadors de baixa qualificació, estrangers de països de renda baixa o mitjana i renda mitjana per persona -dada que encara no apareix en els resultats provisionals del 2024 publicats per l’Idescat-). L’IST permet comparar l’evolució de les poblacions del país entre si en relació amb la mitjana global catalana.
Carretera Santpedor, al capdavant
En contrapunt, l’agrupació censal amb millor nota a la capital del Bages és de nou carretera de Santpedor, amb 101,8, l’única de la ciutat que obté un resultat per sobre de 100 (que és el valor mitjà català). La segueixen Passeig i Rodalies (98), Poble Nou-Mion-Puigberenguer i Miralpeix (97), Saldes i Plaça Catalunya (90,9), Sagrada Família-Fonts dels Capellans-Viladordis (89,1), Escodines- Balconada-Cal Gravat-Sant Pau (88,2), Vic Remei-Guix-Pujada Roja (83,7), Valldaura (82,4) i Barri Antic i districte censal 6 (73).
Les agrupacions censals de Carretera de Santpedor, Plaça Catalunya, Sagrada Família, Escodines i també Barri Antic obtenen millor resultat que en l’anterior edició de l’índex. Tot l’est i sud-est de la ciutat, doncs, augmenta el seu valor a l’índex.
Valldaura, de baixada
En canvi, baixen respecte del 2023 Passeig, Poble Nou, Vic Remei i Valldaura. Aquesta última és la que perd més valor, 1,7 punts. Des del 2015, quan s’inicia la sèrie històrica de l’índex, Valldaura ha perdut sis punts. El barri davalla contínuament des del 2020, quan va obtenir un IST de 86,6. Així, si el 2015 era la sisena agrupació de la ciutat quant a valor de l’IST, aquest 2024 s’ha situat com la penúltima, només per sobre de Barri Antic.
Des de l’any 2015, totes les agrupacions, menys dues, han decrescut en aquest període, especialment (a banda de Valldaura) Plaça Catalunya (-3,6) i Vic Remei (-2,2). Les úniques agrupacions censals que creixen en aquest període són Barri Antic (+1) i Escodines (2,6).
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