Un centenar de professionals del bricolatge i la ferreteria comparteixen experiències al Bages
El grup sallentí Gamma va ser l’amfitrió d’una trobada impulsada per l’AFEB, interessada a intensificar la col·laboració entre productors i distribuïdors
Irene Micó
El grup Gamma, magatzem de reforma i construcció dedicat als banys, les cuines, els jardins i les ceràmiques que està ubicat a Sallent, va acollir el 2 de juliol a Manresa una trobada en què gairebé un centenar de professionals del sector van intercanviar experiències i projectes.
Un dels objectius d’aquesta reunió, celebrada gràcies a l’impuls de l’Associació de Fabricants de Bricolatge i Ferreteria (AFEB), era acostar les companyies que es dediquen a aquesta activitat i els distribuïdors dels seus productes, perquè totes dues parts surtin beneficiades de la col·laboració.
Tant el president de l’AFEB, Carlos Martín, com el responsable del Comitè de Relacions amb la Distribució de l’associació, Juan Pedro Resino, van destacar que és molt convenient consolidar el diàleg i la cooperació entre “els agents del mercat”. Per aquesta raó, l’entitat ha posat en marxa un programa específic que es basa en esdeveniments com aquest.
A Gamma es va valorar especialment que la Central els aporti avantatges “en tots els àmbits del negoci, des del màrqueting i la comunicació fins als serveis especialitzats, la tecnologia, la digitalització, la informació i les eines de gestió”, segons van enumerar en la sessió, organitzada a Torre Busquet, tot i que la jornada també va incloure una visita i un dinar a les instal·lacions del grup.
L’AFEG va acabar lliurant a Gamma el distintiu “Distribuïdor Or”, reconeixement que s’atorga a les empreses que demostren “un alt compromís”. “Ha estat un plaer rebre a la nostra Central els participants i compartir amb ells la nostra manera de treballar, els nostres serveis i la nostra visió”, va concloure un portaveu de Gamma.
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