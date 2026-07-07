Companyies aèries
Els passatgers europeus continuaran pagant per l’equipatge de mà i rebran una indemnització si el seu vol es retarda més de tres hores
El Parlament Europeu i els governs van arribar a un acord el mes de juny passat per reformar la directiva sobre els drets dels passatgers aeris
Beatriz Ríos
El Parlament Europeu ha donat llum verda aquest dimarts a la reforma de les normes que regulen els drets dels passatgers aeris, que mantindrà la compensació en retards de més de tres hores, i posa fi a més de 13 anys de negociacions amb les capitals, que volien limitar els beneficis per als consumidors.
Els passatgers europeus continuaran tenint dret a una indemnització quan el seu vol es retardi més de tres hores o es cancel·li menys de 14 dies abans de la data prevista. En el cas dels retards, l’import dependrà de la distància. Per a vols de fins a 1.500 km, seran 250 euros; entre 1.500 km i 3.000 km, seran 400 euros; i per als altres vols, ascendirà a 600 euros.
En cas d’incidència, les noves normes estableixen que els passatgers tenen dret a begudes cada dues hores d’espera, un dinar després de tres hores, i després cada cinc hores, a més d’accés a internet i trucades. En cas que sigui necessari, l’aerolínia hauria de fer-se càrrec de les despeses de nits d’hotel i transport.
En cas de cancel·lació, les aerolínies hauran d’oferir un transport alternatiu com més aviat millor i en un termini màxim de tres hores. A més, s’haurà de fer en «condicions de transport comparables». En el cas que la companyia no compleixi el previst en la llei, «els passatgers podran organitzar el seu propi transport alternatiu i sol·licitar el reemborsament, que pot ser de fins al 400% del cost original del bitllet».
Sense equipatge gratuït
No obstant, aquest acord no inclou mesures com la gratuïtat de l’equipatge de mà, tal com defensava Espanya. Els passatgers tindran dret a portar només un petit bolso, com ja passa ara. El text, això sí, exigiria més transparència a les aerolínies sobre els preus dels bitllets amb o sense equipatge inclòs, per permetre que els viatgers puguin comparar entre diferents proveïdors.
Una altra novetat de la legislació és el reforç dels drets de les persones amb necessitats especials, des de les persones amb mobilitat reduïda fins als nens. Segons la nova normativa, les famílies i les persones amb mobilitat reduïda i els seus acompanyants podran seure juntes sense cost addicional. També tindran dret a compensació, per exemple, si l’aeroport no presta assistència suficient.
A més, les noves normes prohibeixen denegar l’embarcament als coneguts com a ‘passatgers absents’. És a dir, aquells passatgers que per alguna circumstància van perdre o no van agafar el vol d’anada. Habitualment, les companyies cancel·laven el seu vol de tornada sense compensació a l’entendre que no l’agafaria. Això estarà prohibit a partir d’ara.
Més informació i transparència
Quan es donin retards, les companyies hauran d’informar els passatgers com més aviat millor i, com a molt tard, a l’hora de sortida prevista del vol. Quan aquests retards puguin donar lloc a una compensació, les aerolínies hauran d’informar els passatgers en un màxim de 96 hores del procediment a seguir. També hauran de respondre a la reclamació en un màxim de 30 dies.
D’altra banda, la nova legislació estableix una llista de «circumstàncies extraordinàries», per les quals les aerolínies podrien estar exemptes de pagar compensacions. Es tracta d’aquells esdeveniments «que escapen al control de la companyia aèria i no estan relacionats amb el seu funcionament».
En el cas que una companyia rebutgi una compensació per aquesta raó, això sí, haurà de fonamentar la seva decisió. A més, les normes exigeixen més transparència a les companyies sobre els drets dels passatgers i una comunicació més proactiva. També que els consumidors puguin comunicar-se amb les aerolínies de manera «gratuïta i eficient».
On i quan
Aquestes normes s’apliquen exclusivament als passatgers que viatgen dins de la Unió Europea, sigui en vols operats per companyies aèries basades en territori comunitari o de tercers països. També per als que arribin al bloc amb una companyia aèria de la UE o quan volin cap a un tercer país des d’aquí, sigui la companyia europea o no. Tot i que aquestes normes encara estan pendents de la seva aprovació per part dels governs europeus.
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