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Fundació Corachan amplia el seu programa de beques i reconeix a 10 estudiants d'Infermeria

La Fundació incorpora enguany una desena beca, destinada a la Universitat de Barcelona, i reforça el seu compromís amb la formació especialitzada dels futurs professionals sanitaris.

Imatge dels deu estudiants guardonats per la Fundació Corachan

Imatge dels deu estudiants guardonats per la Fundació Corachan / Fundació Corachan

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Regió7

Manresa

La Fundació Corachan ha concedit enguany un total de deu beques de reconeixement a l'esforç acadèmic a estudiants recentment graduats en Infermeria, ampliant així el seu programa de suport a la formació especialitzada dels professionals de la salut.

Aquesta iniciativa, ja consolidada, té com a objectiu reconèixer l'excel·lència acadèmica, el compromís professional i els valors humans i ètics de les noves generacions d'infermeres i infermers, així com contribuir al seu desenvolupament acadèmic mitjançant l'impuls d'estudis de postgrau o màster en l'àmbit de les ciències de la salut.

La patrona de Fundació Corachan, Arantxa Moll, ha inaugurat l'acte donant la benvinguda als assistents i felicitant les persones becades per la seva trajectòria acadèmica, la seva vocació professional i el seu compromís amb la infermeria. Durant la seva intervenció, ha destacat la principal novetat d'aquesta edició: l'ampliació del programa amb una desena beca destinada a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, que s'incorpora enguany a la xarxa d'universitats i centres adscrits participants.

L'acte institucional de lliurament de les beques s'ha celebrat a l'auditori de Clínica Corachan i ha comptat amb la presència del president de Fundació Corachan, Sr. Javier Moll; la Sra. Aránza Sarasola, de Corporació Mèdica Corachan; el president de Clínica Corachan, Dr. Eduardo Larrousse; el conseller delegat i patró, Dr. Bartolomé Martínez; la gerent de Clínica Corachan, Laia Puig; el director assistencial, el Dr. Lluís Sánchez; els patrons Arantxa Moll i Dr. Joan Sancho; i el secretari, Nicolás Guerrero, així com de representants acadèmics de les universitats i centres participants.

Els estudiants guardonats han estat seleccionats pels seus respectius centres sobre la base de criteris d'excel·lència acadèmica, actitud professional, compromís amb la professió infermera i valors ètics. Les persones becades en aquesta edició són:

Ingrid Serrano Jiménez – Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramón Llull.

Sonia Palacios Muñoz – Facultat de Ciències de la Salut i Benestar, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Andrea Arpa Moreno – Facultat de Ciències de la Salut de la UManresa, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Lídia Ariño Abenia – Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada, adscrita a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Neus Mestre Tosquella – Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ariadna Llaudet Expósito – Escola Superior d’Infermeria de la Mar, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.

Anthony Araujo Gómez – Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Infermeria - Facultat de Medicina.

Paula Sola Titos – Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Nerea Gómez Olivares – Centre Universitari TecnoCampus Mataró - Universitat Pompeu Fabra.

Ariadna Baena Muñoz – Universidad de Barcelona, Facultat d'Infermeria.

La conferència central de l'acte ha estat a càrrec de Sr. Borja Manzanares Zaldivar, actual president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers, que ha impartit la ponència “El futur de la professió d'infermeria, els nous rols, reptes i oportunitats que s'obren per a les noves generacions de professionals” centrada en els reptes actuals de la professió infermera i en el paper dels joves professionals en la transformació del sistema sanitari.

Un compromís continuat amb la formació i l'excel·lència professional

Fundació Corachan manté una línia estratègica de suport a la formació i al desenvolupament professional dels joves titulats en ciències de la salut, especialment en l'àmbit de la infermeria. Amb aquesta convocatòria, reafirma la seva vocació de responsabilitat social corporativa i el seu compromís amb una assistència sanitària basada en la qualitat, la humanitat i la innovació.

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A més d'aquest programa de beques, Fundació Corachan promou iniciatives de caràcter formatiu, assistencial i social orientades a enfortir l'impacte positiu del sector sanitari en la comunitat. La seva activitat s'articula entorn d'àrees prioritàries com la salut de la dona, la salut cardiovascular, la salut mental i la salut en el procés oncològic, mitjançant programes divulgatius, tallers i jornades pràctiques dirigides tant a la ciutadania com a professionals de la salut.

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