L'empresari manresà Ferran Debant rep la Medalla al Treball Francesc Macià
El Govern ha acordat concedir enguany la medalla a 18 persones i la Placa al Treball a 6 entitats
Regió7
L'empresari manresà Ferran Debant Garcia va rebre aquest dilluns una de les 18 Medalles al Treball Francesc Macià que ha lliurat enguany al Govern de la Generalitat. Empresari amb més de quaranta anys d’experiència, impulsor del Grup Debant i de múltiples projectes en àmbits com la química, l’alimentació, els recursos humans i els mitjans de comunicació (amb empreses com Proquibsa, GCT Plus Group, Pedial i Grup Taelus), la trajectòria de Debant "combina visió emprenedora, diversificació empresarial i una implicació activa en iniciatives socials, culturals i de dinamització territorial", destaca la Generalitat sobre el guardonat.
Debant ja va rebre el passat mes de juny el premi a empresari de l'any en la Nit Empresarial – Premis Unió Empresarial Intersectorial (UEI) del Vallès. Debant és president del Grup Debant, del qual formen part les empreses Proquibsa, GCT Plus Group, Pedial i Grup Taelus.
El Govern ha acordat concedir enguany la Medalla al Treball President Macià 2025 a 18 persones i la Placa al Treball President Macià a 6 entitats. Aquests guardons reconeixen persones que han destacat en el món del treball per les seves qualitats, mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals. Així mateix, també premien les empreses o organitzacions destacades en alguna d’aquestes tres categories: foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat; responsabilitat social i corporativa, i igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar i corresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones.
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