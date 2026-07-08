L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
La companyia especialitzada en la fabricació de components per a l'automoció està pendent que un tercer adquireixi la unitat productiva per mantenir els més de 230 llocs de treball
L'empresa manresana Umfortechnik, especialitzada en la fabricació de components per a l'automoció, ha estat declarada en liquidació després que els seus creditors, principalment bancs i financeres, no hagin acceptat un procés de quitança per fer front als 50 milions d'euros de deute de l'empresa. Umfortechnik va entrar en concurs de creditors a començaments de l'any passat i ara queda pendent que una societat adquireixi la unitat productiva per poder mantenir els més de 230 llocs de treball de l'empresa ubicada al polígon de Bufalvent.
L'empresa va néixer el 2012 fundada per extreballadors de la terrassenca Inducar. Des d'abans de la pandèmia, l'empresa va experimentar un creixement molt elevat i va passar de facturar uns 6 milions d'euros el 2020 als 55 de l'any passat. El seu client principal és el grup Volkswagen, i l'empresa va assumir importants inversions en maquinària i espai industrial per atendre les comandes del grup. "El creixement ens va dur a dificultats en el finançament", explica Ricardo Gutiérrez, CEO de l'empresa, a aquest diari.
El volum de feina manté el ritme, però Umformtechnik treballa "a preus molt ajustats", apunta el CEO, i la salut financera de la manresana es va anar complicant fins que a començaments de l'any passat es va declarar el concurs de creditors. L'entorn global no ajuda a l'activitat de la manresana, assegura el seu CEO. "Amb la conjuntura actual, cal estar dins d'un grup potent per fer front a l'embestida dels fabricants xinesos", diu Gutiérrez, que puntualitza que l'empresa pretenia signar un conveni de continuïtat amb els creditors per poder liquidar els deutes un cop estigués "estabilitzada". Però els creditors no s'hi han avingut.
Ara "hi ha una empresa important del sector interessada en la compra de la unitat productiva", explica Gutiérrez, però que està pendent de garantir que Volkswagen mantindrà el volum de comandes per valorar l'oportunitat d'adquirir la unitat productiva per donar-hi continuïtt. La intenció, assegura Gutiérrez, és mantenir els més de 230 llocs de treball, un objectiu que dependrà, afegeix, de les garanties que aporti el conglomerat alemany al possible adquiridor.
De moment, explica el CEO d'Umformtechnik, l'activitat de l'empresa és "normal", mentre està pendent que es resolgui el seu futur, probablement al tornar de la campanya d'estiu.
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