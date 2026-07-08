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La Ruta del Vi DO Pla de Bages ven els seus atractius a les empreses del territori

L'enoturisme local es presenta en una reunió a empreses bagenques com Gates, Maxion Wheels, UVE i Sant Andreu Salut per potenciar el turisme de reunions

Un moment de la reunió entre la DO i les empreses del territori

Un moment de la reunió entre la DO i les empreses del territori / Catpress

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Regió7

Manresa

La Ruta del Vi DO Pla de Bages va presentar la setmana passada la seva oferta d'espais i experiències adreçades al món empresarial en una jornada que va reunir responsables de Recursos Humans i d'organització d'algunes de les principals empreses del Bages.

A la trobada hi van participar representants d'empreses com Gates, Maxion Wheels, UVE i Sant Andreu Salut, que van poder conèixer les possibilitats que ofereixen els membres de la Ruta del Vi per acollir reunions, jornades de treball, convencions, activitats de cohesió d'equips i altres esdeveniments corporatius en espais singulars i vinculats al territori.

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La jornada es va celebrar a l'Oller del Mas, un dels cellers de la Ruta del Vi amb més experiència en l'organització d'actes d'empresa i un dels referents de l'enoturisme al Bages. Els assistents també van conèixer els espais disponibles i van visitar les instal·lacions del celler.

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