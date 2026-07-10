El 67% dels espanyols reconeix que no utilitza protecció solar com a hàbit diari, segons el Baròmetre del Sol.
NIVEA SUN, la marca número u del món en protecció solar, presenta 'El Baròmetre del Sol', un estudi sobre els hàbits i el nivell de conscienciació dels espanyols davant l’exposició solar. Els principals resultats mostren un alt grau de conscienciació sobre els efectes del sol que contrasta amb la manca d’hàbit en matèria de protecció. Així, tot i que els espanyols associen l’ús del protector solar a contextos com la platja o la piscina, encara no l’han incorporat a altres entorns quotidians amb una elevada exposició solar, com ara les terrasses o els espais urbans. Per aquest motiu, NIVEA SUN ha instal·lat les seves pròpies terrasses a les ciutats de València i Màlaga, amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de protegir-se del sol durant tot l’any, i no només a la platja o a la piscina.
Els espanyols només aproven en conscienciació
L’estudi revela una clara conscienciació davant l’exposició solar: el 85% dels espanyols afirma estar preocupat pels efectes del sol sobre la pell i al 82% li preocupa el càncer de pell. Tot i això, el 67% reconeix que el protector solar no forma part de la seva rutina diària i que el reserva als mesos d’estiu o a llocs com la platja i la piscina, encara que el 33% dels enquestats declara que la seva principal mesura de protecció és la fotoprotecció.
Mentre que el 70% dels enquestats afirma utilitzar protector solar en aquests espais, només el 30% es posa crema solar quan va a una terrassa o a un parc. De fet, segons l’estudi, la meitat dels enquestats admet haver-se cremat alguna vegada en una terrassa.
Tot i que el 85% confessa estar preocupat pels efectes de l’exposició solar, només el 33% utilitza protecció solar durant tot l’any.
Dubtes, manca de reaplicació i poca constància
L’estudi també posa de manifest que sis de cada deu espanyols tenen dubtes sobre els protectors solars, fet que incideix directament en la seva aplicació i, per tant, en la seva eficàcia. Concretament, el 45% no té clar com interpretar el factor de protecció solar (SPF), quin és el més adequat per a la seva pell ni quina quantitat de producte s’ha d’aplicar. Aquestes dades reflecteixen la necessitat de reforçar l’educació en fotoprotecció i facilitar informació clara sobre l’ús correcte del protector solar per fomentar hàbits més eficaços.
“Les recomanacions indiquen una quantitat aproximada de 2 mg de crema per centímetre quadrat de pell, tot i que a la pràctica és difícil de mesurar. Per això s’utilitza la regla dels dos dits per zona”, explica María Segurado, assessora dermatològica de NIVEA SUN. “El cos es divideix en nou zones principals, i cadascuna requereix una dosi equivalent per garantir una protecció adequada.”
Més enllà de la quantitat, l’estudi revela que la reaplicació continua sent la gran assignatura pendent. Més de la meitat dels espanyols només s’aplica el protector abans de començar l’exposició solar, ignorant un dels passos més determinants per aconseguir una protecció real i eficaç. “Cal reaplicar el protector cada dues o tres hores perquè l’SPF sigui efectiu, especialment després de fer esport o de banyar-se”, afirma la Dra. Segurado.
Per donar resposta a aquests hàbits, NIVEA SUN compta amb solucions per a tothom. Per a la protecció corporal, la gamma Protege & Hidrata acompanya els adults en el seu dia a dia, mentre que Protege & Cuida està especialment formulada per a la pell dels més petits. Per al rostre, la marca ofereix solucions adaptades a cada necessitat: la novetat d’aquest any, el Stick Facial UV Tacto Sedoso SPF 50+, pensat per facilitar la reaplicació en qualsevol moment; el Luminous630® SPF 50+, per combatre les taques; i el Q10 SPF 50+, per a aquells que volen protegir-se mentre cuiden els signes de l’edat.
I per als més petits, el nou NIVEA SUN Kids Protección UV Diaria SPF 50+, el primer protector de la marca especialment formulat per al rostre i el cos infantil, aprovat per pediatres i oftalmòlegs.
Marina Rivers, reflex d’una generació més conscient de la cura solar
Finalment, NIVEA SUN compta amb la creadora de contingut Marina Rivers per donar visibilitat a la campanya “Cada dia surt el sol”. La influencer representa una generació que ha crescut amb una elevada consciència sobre la importància de la protecció solar, però que encara no l’ha integrat del tot com un hàbit (el 53% dels joves d’entre 18 i 24 anys admet haver-se cremat durant l’últim any).
“A la meva família, el meu avi va morir de càncer de pell a causa de l’exposició solar, i des d’aleshores la meva família i jo sempre hem estat molt conscienciats amb la fotoprotecció. Sempre ho hem tingut molt clar, perquè li ha costat la vida a una persona que estimes. I, sobretot, és una malaltia que es pot prevenir. Això et canvia la perspectiva per sempre.”
D’aquesta manera, Marina Rivers es converteix en un altaveu per apropar el missatge de NIVEA SUN a un públic jove, amb l’objectiu de convertir un gest quotidià en un hàbit que s’ha de dur a terme a qualsevol lloc i en qualsevol moment de l’any.
'Todos los días sale el sol': cap a la desestacionalització de la protecció solar
Conscient de la necessitat d’integrar la protecció solar en el dia a dia, NIVEA SUN posa en marxa 'Todos los días sale el sol', una iniciativa que fa una crida a incorporar la fotoprotecció com un hàbit quotidià durant qualsevol època de l’any.
Així neixen les Terrasses de NIVEA SUN, que ja han recorregut les ciutats de València i Màlaga, acostant la fotoprotecció a tothom en un context quotidià. En aquests espais, els assistents han pogut gaudir d’activitats destinades a fomentar la conscienciació i ajudar a incorporar la protecció solar en el dia a dia, demostrant que pot ser un gest senzill durant tot l’any.
“El Baròmetre del Sol confirma que existeix una gran consciència sobre els riscos de l’exposició solar, però encara queda camí per recórrer per transformar aquesta preocupació en hàbits diaris de protecció. Des de NIVEA SUN volem educar i contribuir a la desestacionalització de l’ús del protector solar, convertint-lo en un hàbit diari per garantir la protecció de tots els espanyols”, afirma Amaia Ansoategui, Brand Manager de NIVEA SUN.
A través d’aquesta iniciativa, NIVEA SUN reforça, a més, el seu compromís amb l’educació en fotoprotecció i la prevenció del càncer de pell, una tasca que impulsa també mitjançant la seva col·laboració, per segon any consecutiu, amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer i el suport a la investigació iniciat l’any passat.
Via: El Periódico
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
- David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre