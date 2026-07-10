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La bagenca Lexso Jurídica reforça la seva presència estatal amb una nova aliança

El despatx d’advocats de Manresa, especialitzat en la Llei de Segona Oportunitat i en concurs de microempreses, ha formalitzat un acord amb Grup Bárymont, una empresa dedicada a l’educació i planificació financera

El director executiu i cofundador de Lexso Jurídica, Jordi Matamala, i l'advocada i sòcia cofundadora de l'empresa, Patricia Martos

El director executiu i cofundador de Lexso Jurídica, Jordi Matamala, i l'advocada i sòcia cofundadora de l'empresa, Patricia Martos / Arxiu particular

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Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El despatx d’advocats Lexso Jurídica de Manresa ha reforçat la seva presència estatal formalitzant un acord estratègic amb l’empresa de consultoria i planificació financera Grup Bárymont. Una aliança que té com a objectiu millorar l’acompanyament que ofereixen a persones, autònoms i microempreses en la gestió de la seva situació econòmica.

Amb l’oficina al carrer del Cardenal Lluch, Lexso, constituïda el 2024 i sota la direcció executiva de Jordi Matamala, centra la seva activitat en concursos de creditors, la Llei de Segona Oportunitat, reestructuració i cancel·lació de deutes, i assessorament en situacions d’insolvència.

Per la seva part, Grup Bárymont, fundada el 2010, és una companyia càntabre especialitzada en educació i planificació financera personal i intermediació. El seu objectiu és ajudar particulars, famílies i empreses a prendre decisions econòmiques informades i assolir les seves fites.

L'aliança neix de la voluntat del bufet d'advocats de donar resposta a aquelles persones en situació d'insolvència perquè puguin acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat. Es tracta d’un mecanisme legal que permet a particulars i autònoms que no poden pagar els seus deutes renegociar-los o, en determinats casos, obtenir-ne la cancel·lació total o parcial.

“Hi ha famílies endeutades que a vegades no són conscients que tenen una sortida i entren en una roda de refinançament i préstecs sense conèixer que es poden acollir a aquesta llei, la qual els pot exonerar de tots els deutes”, explica a Regió7 l’advocat Jordi Matamala, qui alhora també és cofundador de Lexso.

Per aconseguir les seves metes, el bufet ofereix serveis online de la llei i concursos d’empreses a través dels diferents socis, com és el cas de Bárymont. “Nosaltres els proporcionem tota la part de màrqueting i l'assessorament jurídic perquè puguin oferir aquestes solucions als seus clients. Tenen molts agents repartits per tot el territori espanyol i donen cobertura arreu», detalla.

Actualment, Lexso disposa de 14 socis. “La seva proximitat amb el client final fa que sigui més fàcil fer-los arribar la informació perquè s’acullin a la llei. Els socis tenen el contacte, ens deriven els casos i els estudiem jurídicament per determinar si són viables”, relata.

Per poder ser beneficiari d’aquest règim, segons la normativa concursal espanyola, s’han de complir uns requisits legals: estar en situació d’insolvència - no poder fer front als deutes-, actuar de bona fe -no haver provocat la insolvència de manera fraudulenta- i seguir el procediment juidicial previst a la normativa concursal.

Matamala assegura que si el client està ben assessorat, l’èxit pot ser del 100%. “Si els clients ens entreguen la informació i aquesta és transparent i clara, la proporció de casos resolts favorablement és molt alta”. Tot i això, avisa que la clau és el coneixement de la persona que agafa el cas. “Hi ha hagut molta intrusió aprofitant l’esclat de casos i s’estan tramitant expedients sense saber que fan”.

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Lexia Advocats

Lexso Jurídica està vinculada a Lexia Advocats, un despatx generalista que ofereix assessorament jurídic integral a particulars i empreses. Lexia va néixer el 2024 de la fusió entre Bufet Matamala i Roca Marzà Advocats, integrant especialitats com el dret civil, mercantil, laboral, penal, administratiu, immobiliari, de família i successions. Els socis fundadors són Jordi Matamala, Sergi Roca i Meritxell Marzà. Jordi Matamala n'és el director executiu i també lidera l'agència immobiliària Lexim.

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