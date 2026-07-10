Invest in Bages, la nova marca de la indústria a la comarca
El Consell Comarcal renova la plataforma digital i la imatge promocional dels polígons locals
El Consell Comarcal del Bages va presentar ahir la nova marca industrial de la comarca, «Invest in Bages», i una nova web per facilitar l’accés d’empreses, inversors, ajuntaments i agents econòmics a informació actualitzada sobre el potencial industrial del territori.
La nova eina permet consultar de manera centralitzada informació sobre els polígons d’activitat econòmica del Bages, cercar empreses, localitzar naus i solars disponibles i accedir a dades i recursos d’interès per a la implantació o ampliació d’activitats empresarials. Així es va presentar ahir als ajuntaments i agents econòmics de la comarca aquesta renovada web, en un acte celebrat al Centre de visitants del Geoparc de la Catalunya Central, al terme de Sallent, en què van intervenir el president del Consell, Eloi Hernández; l’alcalde d e Sallent, Oriol Ribalta; la consellera Marta Viladés; i el tècnic del consell Albert Marañón.
Hernàndez va destacar els valors del Bages com a comarca industrial, sobretot quant a sòl disponible (és la sisena comarca del país amb més oferta, va remarcar) i quant a capacitat innovadora de les indústries locals. Per a Hernández, que va destacar que des del 2019 el VAB industrial del Bages ha crescut un 26,3%, i el 16,3% de les empreses de la comarca pertanyen a aquest sector, la comarca «ha d’explicar-se millor i ordenar el seu potencial, perquè les condicions ja les tenim».
El president del consell també va apuntar que l’ens està impulsant una «aliança de comarca» sobre el futur industrial del Bages, que s’ha de concretar en un Pacte per la Indústria comarcal. Un «espai de treball compartit» que ha de permetre abordar reptes com la modernització del sòl industrial, la mobilitat als polígons, la transició energètica, la formació professional, la captació de talent, la innovació i la competitivitat empresarial.
Viladés, per la seva banda, va recordar que el Bages ja va ser pioner en l’impuls d’una web sobre polígons i que ara es renova aquesta aposta, així com els tòtems indicatius dels polígons; de moment s’ha instal·lat el del polígon Illa Sud de Sallent, i durant l’estiu s’aniran canviant la resta.
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