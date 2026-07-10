Mor als 76 anys Ramon Lliró Morell, pilar històric de l'empresa Maquinària Lliró de Manresa
El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al tanatori de Mémora de la capital del Bages
Ramon Lliró Morell, continuador, juntament amb el seu germà Josep Maria, de la nissaga que ha fet de la manresana Maquinària Lliró un referent en el sector de la maquinària agrícola al territori, ha mort als 76 anys a causa d'un càncer, segons ha comunicat la família. El funeral se celebrarà aquest dissabte 11 de juliol, a les 6 de la tarda, al tanatori de Mémora al Congost.
Nascut a Manresa el 1949, Ramon Lliró es va incorporar als 14 anys al negoci fundat a la carretera de Vic de la capital del Bages el 1940 pel seu pare, Silveri Lliró, inicialment com un taller especialitzat en la reparació de tot tipus de maquinària, treballs amb torn i la rectificació de motors. Juntament amb el seu germà, Ramon Lliró es va ocupar del negoci, que avui ja viu la seva tercera generació, amb Oriol Lliró, fill de Ramon, al capdavant.
A partir dels anys seixanta, Maquinària Lliró es va convertir en un negoci molt conegut a la comarca per la venda i reparació de maquinària agrícola, forestal i de jardineria, principalment motoaixades, tallagespes i motoserres. Als anys 80, l'establiment es va traslladar a la seva ubicació actual, al carrer Joan XXIII de Manresa, on es va ampliar la gamma de maquinària i d'accessoris.
El seu entorn destaca de Ramon Lliró "la seva proximitat, la seva vàlua tècnica i el bon tracte humà", a més del "caràcter amable, generós i sempre disposat a ajudar els altres", qualitats que li van permetre convertir-se en una referència del sector per a generacions de pagesos, jardiners i professionals del bosc del Bages. "La seva dedicació diària darrere del taulell i al taller i el seu coneixement profund del sector van ser claus per consolidar l'empresa com un punt de trobada ineludible per de la Catalunya Central", afirma la família.
Casat amb Rosa Maria Plaixats i pare de tres fills, (Mireia, Oriol i Marta), Ramon Lliró havia estat un gran practicant de l'excursionisme, fruit de la seva passió per l'entorn natural. En els últims anys, la seva afició era la recuperació i cultiu d'oliveres.
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