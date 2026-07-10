El nou Pacte Nacional per a la Indústria reforça la transformació industrial a l'Alt Pirineu i l'Aran
Destaca la bioeconomia com una de les grans oportunitats de desenvolupament de les comarques pirinenques
ACN
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha presentat aquest divendres el nou Pacte Nacional per a la Indústria, a Puigcerdà. El nou PNI compta amb una inversió total de 5.000 milions d’euros i amb més de 190 mesures vol impactar en el model productiu català. El document destaca que al Pirineu conviuen indústries de transformació agroalimentària, de la fusta i del paper amb petites empreses artesanes orientades al mercat local que aprofiten els recursos naturals del territori. En aquest context, destaca la bioeconomia com una de les grans oportunitats de desenvolupament de les comarques pirinenques, impulsant nous usos sostenibles dels recursos forestals i energètics.
El conseller ha defensat el paper del Pirineu com a espai de ciència i recerca aplicada, una aposta que es concreta amb la nova seu de l’IRTA al Pirineu.
El turisme al Pirineu
Sàmper també ha destacat que el Govern manté un "ferm compromís amb el desenvolupament del turisme al Pirineu com un projecte de territori, sostenible i generador d'oportunitats". Durant la jornada a Puigcerdà, també s’ha abordat la realitat actual del sector per identificar els reptes i les oportunitats, i definir cap a on ha d'evolucionar el model turístic en els pròxims anys.
Per això, s’ha ofert una visió de conjunt del desenvolupament turístic al Pirineu, integrant en un marc comú les estratègies i iniciatives impulsades des dels diferents nivells territorials i pels diversos agents del sector. Durant la sessió, s’ha posat de manifest la diversitat de realitats entre territoris, identificant bones pràctiques en àmbits com la cooperació transfronterera o l’evolució de les estacions d'esquí cap a un model de destinació per a tot l’any, i destacant el paper dels Parcs Naturals com a gestors del turisme. També s’han fixat reptes com poder disposar d’un marc de coordinació global entre les comarques de la zona.
El nou Pacte Nacional per la Indústria està basat en la concertació entre el Govern i les organitzacions empresarials i sindicals, així com amb representants de col·legis professionals, grups parlamentaris, associacions municipalistes, universitats, cambres de comerç, cooperatives i centres tecnològics.
Els objectius del PNI es basen en les 3 grans missions que Mario Draghi proposa en el seu informe sobre la competitivitat de la Unió Europea: augmentar la productivitat de la indústria catalana, aprofitar les oportunitats del procés de descarbonització global en curs i fer una indústria més resilient.
El PNI ordena les seves 190 actuacions en 5 àmbits i 11 eixos, així com fixa també 22 objectius estratègics, els quals mostren cap on es desitja que evolucioni la indústria catalana en els pròxims anys.
Un total de 13,17 milions d'euros en ajuts al comerç a tot Catalunya
La jornada també ha servit per detallar les diferents eines del Departament d’Empresa i Treball per donar suport al teixit comercial a tot Catalunya. Aquest 2026, es preveu un total de 13,17 milions d’euros en subvencions al comerç per reforçar la competitivitat del sector, consolidar l’activitat comercial al territori i impulsar la revitalització dels eixos comercials.
A aquest import s’hi afegeixen les diferents convocatòries de la Direcció General de Comerç, que preveuen una línia d’ajuts per a la revitalització comercial dels centres històrics i eixos comercials, amb una dotació d’1,12 milions d'euros, i també 700.000 euros de la línia destinada a impulsar la competitivitat de les fires.
El paquet d’instruments d’aquest àmbit es complementa amb la línia de finançament ICF Lidera Comerç, dotada amb 16 milions d’euros en préstecs per facilitar inversions i aportar liquiditat a autònoms i petites i mitjanes empreses del sector comercial, dels serveis i de la restauració.
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