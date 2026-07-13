Catalunya es converteix en referència en materials avançats, amb 936 empreses i 3.600 milions de facturació
L'onzena Immersió Estratègica del Clúster MAV defineix a Món Sant Benet les claus del futur d'un sector en què el país destaca a escala internacional
Irene Micó Buesa
Els autors d’un informe impulsat per ACCIÓ i els clústers MAV i Development, presentat a Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages) els dies 11 i 12 de juliol, subratllen que Catalunya ha consolidat el seu ecosistema de materials avançats, amb 936 empreses que s’hi dediquen i una facturació que supera els 3.600 milions d’euros. En aquest document s’identifiquen els reptes i oportunitats que marcaran la competitivitat del país en els pròxims anys.
L’estudi, titulat Actualització estratègica del sector dels materials avançats a Catalunya, va ser exposat durant la XI Immersió Estratègica del Clúster MAV, després de mesos d’entrevistes, comparatives internacionals i anàlisi. El treball n’actualitza un que va ser redactat fa cinc anys per arribar a la conclusió que aquest és un dels motors de la transformació industrial del territori, no en va dona feina a 9.606 professionals, un 58,3% que un quinquenni enrere.
L’increment de la facturació ha estat en el mateix període d’un 35,6%; i l’augment del nombre de companyies, del 21,7%. Aquests creixements, assenyalen els responsables de l’informe, és molt superior al desenvolupament en altres sectors industrials. La seva influència es pot detectar en progressos en àmbits tan diversos com la salut, la mobilitat, la construcció, l’energia, l’aeroespacial o la defensa.
A Sant Benet, el president del Clúster MAV i director d’Operacions de Cooling Photonics, Antonio Onteniente, va destacar la necessitat de preparar les organitzacions per a un entorn de canvi accelerat. La clúster mànager del Clúster MAV, Ona Bombí, es va referir al valor de la Immersió com a espai de coneixement, debat i generació de noves connexions.
La sessió de la trobada en què van coincidir la líder d’Equip d’Anàlisi i Detecció d’Oportunitats Sectorials d’ACCIÓ, Giulia Diamante, i els consultors del Clúster Development Lluís Ramis i Ferran Piqué a servir perquè, a partir d’evidències, els promotors de la recerca resolguessin que els materials avançats són “un factor clau per incrementar la competitivitat, la sostenibilitat i la innovació de la indústria catalana”.
L’ecosistema és molt variat, ja que hi conviuen indústries amb anys d’experiència, pimes tecnològiques, firmes emergents, derivades i centres de coneixement. Igualment, el sistema és transversal, perquè les solucions de cada organització se solen aplicar en múltiples mercats. Per la tipologia dels materials, els polímers constitueixen el principal segment del sector català, amb 355 empreses, les quals representen el 38% del total i concentren el 55% de la facturació.
Els segueixen els tèxtils (201 companyies), els metàl·lics (197), els ceràmics i els vidres (65), els compostos (47) i els biomaterials i els naturals (31). La previsió és que el negoci vagi pujant de valor durant els pròxims anys a escala mundial. Hi haurà més competència, doncs, però també més opcions.
L’aparició de nous elements amb prestacions avançades, com els nanomaterials, els metamaterials, els materials intel·ligents o els materials híbrids, i la substitució gradual de matèries primeres per alternatives reciclades, bio-basades o procedents de fonts més sostenibles seran dues de les principals tendències en el futur, com es va recalcar en l’onzena edició de la Immersió Estratègica, que va congregar un centenar d’assistents.
Per descomptat, tampoc es pot perdre de vista impacte de la intel·ligència artificial, la qual pot optimitzar el disseny de materials i accelerar processos. L’economia circular, això és, el model de producció i consum que dona prioritat a compartir, llogar, reutilitzar, reparar... material per allargar el cicle de vida dels productes, és ben present en l’horitzó dels professionals d’aquest sector, com es pot comprovar a l’estudi.
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