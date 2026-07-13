El comitè d'empresa de la manresana Umformtechnik exigeix el manteniment dels llocs de treball
Els representants de la plantilla de l’empresa en procés de liquidació reclamen que «qualsevol solució que es plantegi ha de tenir com a pedra angular el manteniment íntegre de la plantilla»
El comitè d'empresa exigeix "el mateniment íntegre de la plantilla" de la manresana Umformtechnik, que ha entrat en fase de liquidació. En un comunicat, el comitè confia que, "després d'un període prolongat de concurs de creditors", aquesta nova etapa suposi "una oportunitat per a garantir la continuïtat del projecte empresarial, sempre sota premisses irrenunciables que assegurin la pau social i la viabilitat a llarg termini".
Umfortechnik, especialitzada en la fabricació de components per a l'automoció, ha estat declarada en liquidació després que els seus creditors, principalment bancs i financeres, no hagin acceptat un procés de quitança per fer front als 50 milions d'euros de deute de l'empresa. Umfortechnik va entrar en concurs de creditors a començaments de l'any passat i ara queda pendent que una societat adquireixi la unitat productiva per poder mantenir els més de 230 llocs de treball de l'empresa ubicada al polígon de Bufalvent.
Davant d'aquesta situació, el comitè "qualsevol solució que es plantegi en el marc d'aquest procés ha de tenir com a pedra angular el manteniment íntegre de la plantilla". Per això exigeix que qualsevol procés d'adquisició garanteixi, d'una banda, "la subrogació total" de la plantilla, "mantenint tots els llocs de treball existents", a més del "respecte absolut a l'antiguitat, reconeixent l'historial de cada empleat sense menyscapte dels seus drets adquirits". També reclama preservar "les condicions laborals vigents, incloent-hi el calendari laboral i tots els acords i pactes aconseguits entre el comitè i l'empresa fins a la data i els drets adquirits".
El comitè d'empresa expressa la seva voluntat de "col·laborar amb qualsevol inversor o nou propietari que demostri un compromís seriós i solvent amb el futur de la plantilla". "Més enllà de la viabilitat econòmica, les persones treballadores demanden un canvi de rumb cap a una gestió professional, transparent i rigorosa", diu el comunicat, que conclou que "l'objectiu és tancar deﬁnitivamente el capítol d'inestabilitat viscut en els últims temps".
Segons manifesta el comitè d'empresa, "la plantilla necessita garanties que el projecte serà liderat amb la responsabilitat necessària per a evitar que es repeteixi una situació d'aquesta naturalesa", fet que ha de permetre, afegeix, "que l'equip humà pugui exercir la seva labor amb la tranquil·litat i estabilitat que mereix".
El comitè d'empresa assegura matenir "el compromís de treballar de la mà amb l'administració concursal i qualsevol part interessada per a facilitar una transició ordenada". "Reiterem la nostra obertura al diàleg, sempre que es compleixin estrictament les condicions de salvaguarda dels drets laborals que han estat la base de l'esforç i dedicació d'aquesta plantilla durant tots aquests anys", reitera el comunicat, segons el qual "el futur d'VC Umformtecnnik depèn, en última instància, del talent i l'esforç dels seus treballad@rs, i és la nostra responsabilitat assegurar que es continuïn respectant els drets que els pertanyen".
Umformtechnik va néixer el 2012 fundada per extreballadors de la terrassenca Inducar. Des d'abans de la pandèmia, l'empresa va experimentar un creixement molt elevat i va passar de facturar uns 6 milions d'euros el 2020 als 55 de l'any passat. El seu client principal és el grup Volkswagen, i l'empresa va assumir importants inversions en maquinària i espai industrial per atendre les comandes del grup. "El creixement ens va dur a dificultats en el finançament", ha explicat Ricardo Gutiérrez, CEO de l'empresa, a aquest diari.
Segons fonts de l'empresa, el volum de feina manté el seu ritme, però Umformtechnik treballa "a preus molt ajustats", apunta el CEO, i la salut financera de la manresana es va anar complicant fins que a començaments de l'any passat es va declarar el concurs de creditors.
Subscriu-te per seguir llegint
- Nandu Jubany al comandament de 15 restaurants, un hotel gastro, un obrador...: «La jubilació vindrà de les croquetes»
- Seixanta anys del segrest de la Mare de Déu de Núria: els nens cerdans que van trobar l'amagatall de 1936
- Rescaten dues persones il·leses a Marganell que van quedar aïllades després de baixar fins a 25 metres
- Policies de paisà controlen la compravenda il·legal de cromos a Catalunya
- Un itinerari de la sal per transformar els espais degradats per la mineria a Sallent
- El menjar dels fills estressa 7 de cada 10 famílies: 'Hi ha una obsessió pel que és saludable; he arribat a veure 'pancakes' fets amb llet materna
- Quim Junyent, de Balsareny, queda campió d'Europa sub-19 de futbol i obté l'MVP del torneig
- Joan Dausà emociona i diverteix en un Camins que s'estrena a Manresa amb pas ferm