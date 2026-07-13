La DO Pla de Bages brilla als Premis Vinari
La Mandona, de Collbaix–Celler El Molí, obté el Vinari d'Or als escumosos rosats i El Fresc, del Celler Cooperatiu d'Artés, el Vinari Gran Or en la categoria d'escumosos
Regió7
La Denominació d'Origen Pla de Bages ha estat una de les protagonistes de la primera resolució dels Premis Vinari dels Vins Catalans 2026, dels quals aquest dilluns s'han donat a conèixer els guardons corresponents als vins i escumosos joves. Organitzats per Vadevi, els Premis Vinari reconeixen anualment l'excel·lència dels vins catalans mitjançant un tast a cegues realitzat per professionals del sector. En aquesta primera fase s'han distingit els millors vins blancs, negres, rosats, escumosos i escumosos rosats de la darrera anyada.
El Bages ha aconseguit els dos principals reconeixements en les categories d'escumosos: el Vinari d'Or per a La Mandona, de Collbaix – Celler El Molí (DO Pla de Bages), en la categoria d'escumosos rosats, i el Vinari Gran Or per a El Fresc, elaborat pel Celler Cooperatiu d'Artés i emparat per la DO Cava.
La Mandona
La Mandona és un escumós elaborat íntegrament amb Mandó, una de les varietats històriques més representatives del Bages i recuperada durant els darrers anys després d'haver desaparegut pràcticament amb la fil·loxera. La recuperació de la Mandó és una de les grans apostes de la DO Pla de Bages per recuperar el patrimoni vitivinícola del territori.
La Mandona s'elabora seguint el mètode ancestral, una de les tècniques més antigues d'elaboració d'escumosos. El vi s'embotella abans que finalitzi la fermentació, de manera que el gas carbònic es genera de forma natural dins l'ampolla, donant lloc a un escumós fresc, viu i molt expressiu, segons destaca la DO. El projecte és també "una aposta per l'exclusivitat", amb una producció limitada d'unes 1.700 ampolles.
El Fresc
El Fresc, per la seva banda, neix per apropar el vi escumós a nous consumidors i a nous moments de consum. Amb una imatge fresca i desenfadada, el celler proposa "gaudir-ne fins i tot amb un got i un glaçó, trencant amb alguns dels codis més tradicionals del sector i reivindicant una manera més espontània, informal i actual de consumir vi".
Artés és l'únic municipi del Bages inclòs dins la DO Cava
Una DO que innova sense perdre les arrels
Els reconeixements obtinguts als Premis Vinari "confirmen el bon moment que viu la DO Pla de Bages, una denominació que ha sabut construir una identitat pròpia combinant la recuperació del patrimoni vitivinícola amb la innovació constant dels seus cellers", destaca la DO en un comunicat. "Els guardons obtinguts posen en valor la feina dels viticultultors i cellers del Bages i consoliden la comarca com un territori vitivinícola dinàmic, innovador i amb una identitat pròpia cada vegada més reconeguda", afegeixen fonts de la DO en un comunicat.
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