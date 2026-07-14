El 4% de candidatures als Premis Pimec són de la Catalunya Central
En conjunt, enguany s’han presentat el 2% més d’empreses per optar a alguna de les tres categories en què es reparteixen els guardons
Regió7
El 4% de les 130 candidatures finalistes a la 39a edició dels Premis Pimec corresponen a empreses de la Catalunya Central, segons avança la mateixa patronal de la petita i la mitjana empresa.
El Jurat dels Premis Pimec, format per 22 representants del món institucional, empresarial i econòmic, es va reunir ahir al Palau de la Música Catalana per deliberar les candidatures guanyadores dels guardons, que es lliuraran el pròxim 30 de setembre al Palau Sant Jordi. Els Premis Pimec reconeixen les iniciatives empresarials més destacades desenvolupades a Catalunya durant el 2025 en les categories de Pime més Competitiva (microempresa, petita empresa i mitjana empresa), Qualitat Lingüística Empresarial i Valors al Compromís Social Empresarial.
El president de Pimec Catalunya Central, Esteve Pintó, ha reivindicat la presència del teixit empresarial local en aquesta edició dels Premis Pimec i ha assenyalat que "les candidatures del territori reflecteixen la capacitat de les nostres pimes per innovar, adaptar-se als reptes i generar valor des de sectors estratègics per a l'economia". Així mateix, ha destacat que "aquests guardons són una oportunitat per reconèixer l'esforç i el compromís de moltes empreses que, des de la Catalunya Central, contribueixen cada dia a impulsar la competitivitat, la creació d'ocupació i el progrés econòmic i social del país".
Els Premis Pimec reconeixen les iniciatives empresarials més destacades desenvolupades a Catalunya durant el 2025 en les categories de Pime més Competitiva (microempresa, petita empresa i mitjana empresa), Qualitat Lingüística Empresarial i Valors al Compromís Social Empresarial.
El sopar anual de Pimec mantindrà el seu vessant solidari. Les aportacions dels assistents es destinaran al programa Emppersona de la Fundació Pimec, que impulsa la segona oportunitat empresarial i acompanya persones empresàries i autònomes en processos de reemprenedoria.
Del conjunt de candidatures als guardons, el 16,7% corresponen al Premi a la Qualitat Lingüística Empresarial; el 27,3% opten al Premi a la Pime més Competitiva en la categoria de microempresa; el 40,9% en la categoria de petita empresa; i el 15,1% en la categoria de mitjana empresa. Pel que fa als sectors d'activitat, la indústria concentra el 15,4% de les candidatures, seguida del comerç (10%), els serveis (9,3%) i la construcció (6,2%), entre d'altres.
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