Radiografia salarial del mercat laboral
El 63% dels treballadors cobren menys que el salari mitjà malgrat el rècord d’ocupació a Espanya
El salari mitjà arriba als 2.386 euros bruts al mes, però la meitat dels assalariats no supera els 2.001 euros, segons CCOO
Marcos Rodríguez
Espanya encadena màxims històrics d’afiliació a la Seguretat Social i supera ja els 22,5 milions d’ocupats, però el creixement de l’ocupació no ha esborrat un dels principals problemes estructurals del mercat laboral espanyol: els salaris continuen sent baixos per a una gran part de la població treballadora.
L’últim informe del Gabinet Econòmic de CCOO, publicat aquest 13 de juliol, posa xifres a aquesta realitat: el 63% dels assalariats espanyols cobren menys que el salari mitjà, situat actualment en 2.386 euros bruts mensuals en 12 pagues. En termes absoluts, són 11,64 milions de treballadors que es troben per sota d’aquesta referència salarial.
La fotografia és encara més reveladora si s’observa la mitjana salarial. Segons l’estudi, la meitat dels treballadors a Espanya no supera els 2.001 euros bruts al mes, cosa que reflecteix la distància existent entre el salari mitjà i el que realment percep la majoria de la població assalariada.
Comissions Obreres conclou que, malgrat les millores registrades en els últims anys, Espanya continua sent un país de baixos salaris, especialment si es compara l’evolució de les nòmines amb l’augment del cost de la vida i, en particular, amb l’encariment de la vivenda.
Les pujades salarials arriben ara als sous més baixos
El sindicat destaca, no obstant, un canvi rellevant respecte a la dècada anterior: les millores salarials estan arribant amb més intensitat als qui menys cobren.
Entre 2018 i 2024, el salari mitjà va guanyar un 2,8% de poder adquisitiu en termes reals, descomptant la inflació. En el període comprès entre el 2007 i el 2018 l’increment havia sigut sensiblement inferior, de l ’1,6 %.
Però la diferència més important es troba en els salaris més baixos. L’informe assenyala que el primer decil salarial – el 10% de treballadors amb menys ingressos – ha registrat una millora del 24% en termes reals des del 2018. Durant l’etapa anterior, marcada per la crisi financera i les polítiques d’austeritat, aquest mateix grup va perdre un 17,8% de poder de compra.
Per CCOO, aquesta evolució està relacionada amb mesures com les successives pujades del salari mínim interprofessional, la reforma laboral, els mecanismes de protecció de l’ocupació desplegats durant la pandèmia i el canvi gradual del model productiu cap a activitats de més valor afegit.
L ’SMI el 2026 se situa actualment en 1.221 euros mensuals en 14 pagues, molt per sobre dels nivells existents fa tot just una dècada.
Més ocupació, però també més pressió sobre les llars
Les dades més recents del mercat laboral reflecteixen un escenari aparentment favorable. Espanya continua creant ocupació a un ritme superior al de la majoria d’economies europees i l’afiliació manté registres històrics.
No obstant, el problema per a moltes famílies ja no és únicament tenir feina, sinó la capacitat real del salari per cobrir les despeses quotidianes.
CCOO recorda que els salaris mitjans van continuar creixent durant el 2025 i el primer trimestre del 2026 per sobre de la inflació, recuperant aproximadament un punt de poder adquisitiu. Tot i així, el fort increment del preu de la vivenda, tant de lloguer com en compra, està absorbint bona part d’aquestes millores salarials.
L’informe adverteix que mantenir la recuperació del poder de compra exigirà no només noves millores salarials, sinó també polítiques públiques orientades a contenir el cost de la vivenda i facilitar l’emancipació dels joves, un dels col·lectius més afectats per la combinació de salaris moderats i preus immobiliaris rècord.
La paradoxa del mercat laboral espanyol és cada vegada més evident i mai hi ha hagut tantes persones treballant i, no obstant, milions d’assalariats continuen tenint la sensació de no arribar a final de mes.
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