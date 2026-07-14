CaixaBank i la Cambra de Manresa s’alien per impulsar la competitivitat a les empreses del territori
El conveni ha estat signat pel director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, i la presidenta de la Cambra, Sílvia Gratacòs.
Regió7
CaixaBank i la Cambra de Comerç de Manresa han renovat el seu acord de patrocini amb l’objectiu de continuar donant suport al teixit empresarial del Bages i reforçar conjuntament iniciatives que contribueixin a la seva competitivitat, innovació i projecció internacional, segons ha explicat l’entitat financera. El conveni ha estat signat pel director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, i la presidenta de la Cambra, Sílvia Gratacòs.
La col·laboració permetrà donar continuïtat a diverses actuacions impulsades per la Cambra al llarg de l’any, especialment aquelles relacionades amb el comerç internacional, la formació especialitzada i la difusió de bones pràctiques empresarials. Entre les accions previstes destaquen la participació en les comissions consultives de comerç internacional, l’organització de tallers i jornades amb experts i empreses referents i programes de formació continuada.
El suport de CaixaBank a la Cambra també ha tingut protagonisme enguany en el marc de la commemoració dels 120 anys de la institució cameral, ja que ha estat el patrocinador financer únic dels actes de celebració de l’efemèride.
Amb aquesta col·laboració, «les empreses del territori podran accedir a espais de coneixement, actualització professional i intercanvi d’experiències, amb continguts orientats a donar resposta als principals reptes que afronten les organitzacions en àmbits com la internacionalització, la transformació empresarial, la sostenibilitat i la competitivitat», destaca CaixaBank.
Durant la signatura de l'acord, Josep Maria González ha assenyalat que "la renovació d’aquest acord reflecteix la voluntat de CaixaBank de continuar acompanyant les empreses del territori en els seus reptes de creixement i transformació. La col·laboració amb la Cambra ens permet contribuir a la generació d’espais de coneixement, relació i oportunitats per al conjunt del teixit productiu del Bages".
Per la seva banda, Sílvia Gratacós, ha destacat que «la confiança de CaixaBank ens permet continuar impulsant iniciatives que aporten valor a les empreses del territori. Des de la Cambra continuem treballant per acompanyar i donar suport al nostre teixit empresarial en àmbits tan importants com la internacionalització, la innovació i l’impuls de la competitivitat».
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