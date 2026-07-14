La calor passa factura: la llum pujarà 10 euros al mes per a més del 70% dels consumidors
Un informe revela que el 14% dels abonats veu afectada la seva salut per reduir l’ús de l’aire condicionat i que un de cada cinc usuaris experimenta “estrès o ansietat” abans que arribi el rebut
Irene Micó Buesa
Més del 70% dels residents a l’Estat comprovaran que el preu que pagaran per l’electricitat aquest estiu s’haurà incrementat, com a mínim, un 10%. Malgrat aquesta perspectiva, només un de cada tres consumidors ha canviat de companyia. Com a mesura de resistència, una proporció de famílies del territori i el conjunt d’Espanya que supera el 80% es veu obligada a reduir l’ús dels aparells i sistemes d’aire condicionat.
Com assenyalen els portaveus de l’empresa especialitzada en “optimització energètica” en el sector Camby, els clients tendeixen a escollir aquesta fórmula per mitigar la despesa estival, amb una successió d’onades de calor que, en el cas de la Catalunya central, ja ha arribat a la tercera abans d’entrar en la segona quinzena de juliol. Espanya avança en els seus plans de transició verda, però l’optimisme econòmic de les administracions no entra a les llars.
Els autors de l'estudi Hàbits i percepció del sector energètic a Espanya 2026, publicat per Camby, conclouen que l’augment del preu coincideix amb un entorn d'alta complexitat reguladora, després de l'entrada en vigor, el 26 de juny del 2026, del nou Reial decret de subhastes de cogeneració industrial. Els analistes sostenen que L’actualització constant de normatives i “les traves del sistema” continuen generant “opacitat”, raó per la qual els abonats no noten cap benefici.
L’informe revela que un 23% dels ciutadans entén l’estiu com el període en què “més es dispara el seu rebut elèctric”. Per aquest motiu, el 52,3% dels usuaris només encén l'aire condicionat quan és “estrictament necessari”. El 34,5% dels participants en aquesta recerca manifesten que restriccions com aquestes afecten “de manera directa al seu confort tèrmic” al seu domicili. ÉS a dir, passen més calor del desitjat.
El 17,8% dels consumidors interrogats pels investigadors declara que ha empitjorat “la qualitat del seu descans” i un 12,7% reconeix que s’hi veu afectada la seva salut. L’impacte perjudicial fins i tot té repercussions psicològiques. Així, el 19,5% dels clients confessa que el rebut de la llum li desencadena “estrès o ansietat”, i el 57,2% viu amb la preocupació permanent d’ignorar quant haurà de pagar cada mes.
El CEO de Camby, Mario Fernández, indica: “Les projeccions per a aquest estiu exigeixen eines immediates que protegeixin la butxaca”. "Un increment d'almenys 10 euros mensuals en el 70% de les llars demostra que la calor ja no és només un repte climàtic, sinó un desencadenant d'estrès financer. Mentre el sector energètic debat solucions a llarg termini, les famílies necessiten respostes avui”, afegeix.
Camby ha desenvolupat un assistent de conversa avançat que es basa en la intel·ligència artificial i s'integra amb ChatGPT per resoldre dubtes, localitzar oportunitats d'estalvi en temps real i entendre clarament quins contractes del mercat lliure o regulat s'adapten millor a la seva pauta de consum estival.
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