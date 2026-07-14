Els artesans busquen una definició i relleu generacional
Els representants del gremi presenten al ministre Jordi Hereu les seves reivindicacions, amb l’objectiu de guanyar estabilitat i visibilitat, per així garantir la pervivència dels seus oficis
Irene Micó Buesa
Els artesans, que porten a terme una activitat que acumula segles d’història, estan immersos en un debat intens sobre el seu futur. A la Catalunya central, com al conjunt del país i de l’Estat, els professionals no oculten la seva preocupació per un relleu generacional que, ara per ara, no està assegurat. Si més no, en alguns territoris, àmbits i especialitats.
No es tracta d’una qüestió purament gremial o marginal en l’actual panorama productiu. Les autoritats espanyoles ja s’han decidit a abordar aquest problema de manera seriosa, la qual cosa està suscitant múltiples reaccions.
Així, la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya (FAAOC), que és membre d'Oficio y Arte - Organización de los Artesanos de España, valora positivament la reunió mantinguda el 6 de juliol amb el Ministeri d’Indústria i Turisme en què els representants del col·lectiu van expressar les seves reivindicacions.
A la sessió del Ministeri, hi va acudir una trentena d’organitzacions artesanes. El titular de la cartera, Jordi Hereu, va presidir una trobada que va servir perquè els afectats compartissin les seves necessitats i explicitessin les seves propostes. Totes les parts veuen aquest espai de diàleg com un primer pas que permetrà avançar en un procés estable i regular.
Per als artesans, cal crear un codi de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que, en primera instància, permeti caracteritzar estadísticament el sector i, després, que possibiliti desenvolupar polítiques públiques adaptades a la seva realitat.
Una altra petició concreta es refereix a l’IVA que s’hi aplica i al reconeixement del seu valor cultural i patrimonial. I, com que perviu la incògnita sobre el relleu generacional, se sol·licita la posada en marxa d’un contracte d’aprenent artesà, amb incentius a la Seguretat Social que garanteixin la transmissió dels oficis d’aquest conjunt.
Hereu va tenir l’oportunitat d’escoltar els resultats d’una enquesta d’Oficio y Arte que posa de manifest el consens del ram sobre la conveniència d’establir una definició comuna davant l’Administració General de l’Estat.
A parer dels artesans, una classificació pròpia els proporcionaria més visibilitat. Després de la visita al ministre d’Indústria i Turisme, la FAAOC va insistir en la seva adhesió a les reivindicacions dels seus companys espanyols.
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