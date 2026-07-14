Els estrangers generen el 61% de tota l’ocupació creada en l’últim any al territori
Manresa és la segona ciutat gran de Catalunya on més ha crescut l’afiliació entre el mes de juny de l’any passat i el d’enguany, amb el 4,56%, un punt i mig més de l’experimentat per la mitjana catalana
Sis de cada deu persones afiliades a la Seguretat Social a les comarques de la Catalunya central en el darrer any són estrangeres, segons les dades corresponents al mes de juny de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En concret, el 61% dels 5.380 afilats al territori en aquest període, un total de 3.180, són persones de nacionalitat no espanyola.
La dada suposa un increment del nombre d’afiliats estrangers del 14,26% respecte del juny de l’any passat. En el mateix període, el nombre d’afiliats de nacionalitat espanyola només s’ha incrementat al territori l’1,34%, amb un total de 2.195 més d’un any a l’altre en termes absoluts. En conjunt, el nombre d’afiliats a les comarques de la Catalunya central s’ha incrementat del 2,89% en el darrer any, un percentatge similar al creixement mitjà català (3%).
Per comarques, l’ocupació ha crescut en totes les del territori en termes interanuals, i ho ha fet per sobre de la mitjana nacional a l’Anoia (3,44%) i a la Cerdanya (3,17%). El creixement més minso ha estat el del Moianès (+0,07%). De fet, aquest ha estat l’increment més moderat del conjunt de les comarques del país. A la resta de comarques del territori, ha augmentat el 2,54% a l’Alt Urgell, el 2,91% al Bages, el 2,54% al Berguedà; l’1,14% al Lluçanès i el 2,54% al Solsonès.
L’afiliació estrangera ha crescut per sobre dels dos dígits en totes les comarques del territori, especialment a l’Alt Urgell (20,94%), la segona comarca del país amb l’evolució més positiva després de l’Aran. La resta de comarques de la regió han experimentat un creixement per sobre de la mitjana nacional (del 10,8%). Així, ha crescut el 14,7% a l’Anoia, el 12,8% al Solsonès, el 12,6% al Bages, l’11,6% al Lluçanès i el 10,9% al Moianès.
En contrapunt, el nombre d’afiliats espanyols cau en el mateix període al Moianès (-1,12%) i a l’Alt Urgell (-0,67%), i creix per sobre de la mitjana catalana (que és de l’1,3%) a l’Anoia (2,27%) i al Bages (1,41%). Ho fa per sota de la mitjana al Berguedà (0,44%), a la Cerdanya (0,83%), al Lluçanès (0,21%) i al Solsonès (0,90%).
La proporció d’estrangers sobre el total d’afiliats es manté en totes les comarques centrals per sota del 19,6% de mitjana del país. On és més elevat al territori és a l’Alt Urgell (17,5%) i a la Cerdanya (17,4%), i és especialment baix (de fet, són les tres comarques de Catalunya amb menys estrangers sobre el total) al Lluçanès (9%), l’Anoia (10,4%) i al Moianès (11%). Al Solsonès, el percentatge és del 15,1%; al Bages, del 14,7%, i al Berguedà, del 12,8%.
Per sexes, l’ocupació creix significativament en termes interanuals entre les dones a l’Anoia (3,2%) i a la Cerdanya (2,9%), i entre els homes, a l’Anoia (3,6%), l’Alt Urgell (3,4%) i la Cerdanya (3,3%). Tots aquests registres se situen per sobre de la mitjana nacional (que s’incrementa el 2,7% en dones afiliades i el 3,3% en homes afiliats). Tanmateix, la proporció de dones respecte del total d’afiliats és inferior a la mitjana de Catalunya (46,7%) en totes les comarques de la regió.
Creixement a Manresa
Manresa és la segona ciutat gran de Catalunya on més ha crescut l’afiliació entre el juny de l’any passat i el d’enguany, amb el 4,56%, un punt i mig més que la mitjana catalana. Només a l’Hospitalet de Llobregat s’han sumat més afiliats que a la capital del Bages en el mateix període.
L’ocupació a Manresa creix, com en el conjunt del país, per l’afiliació d’estrangers (+13,27%), però entre les ciutats grans no destaca especialment per l’augment de l’afiliació forana. Sí que destaca per l’increment de l’afiliació nacional, ja que d’un any a l’altre s’ha incrementat el 2,31%, un punt per sobre de la mitjana nacional. Se situa així com la tercera ciutat de més de 50.000 habitants del país on més creix l’afiliació d’espanyols, per darrere de Vilanova i la Geltrú i Viladecans. n
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