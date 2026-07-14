SECTOR IMMOBILIARI
La venda d’habitatges encadena cinc mesos a la baixa després de caure un 7,3% interanual al maig
Les compravendes de cases acumulen una contracció del 3,4% des de començament d’any
Gabriel Santamarina
La compravenda d’habitatges ha tornat a caure a Espanya al maig, mes en què es van registrar 56.462 operacions, un 7,3% menys que el mateix mes del 2025, segons les dades publicades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística. El retrocés és el més intens des de començament d’any i amplia a cinc mesos consecutius la ratxa negativa del mercat residencial.
Les vendes van iniciar el 2026 amb una caiguda interanual del 5% al gener, a la qual van seguir descensos del 0,5% al febrer, el 2,2% al març i l’1,8% a l’abril. L’ajust s’ha accelerat al maig, tot i que la comparació mensual dibuixa un escenari diferent: respecte de l’abril, les operacions van augmentar un 6%. Entre gener i maig s’han registrat 288.176 compravendes, un 3,4% menys que durant el mateix període de l’exercici anterior.
La contracció s’estén als dos grans segments del mercat. Les compravendes d’habitatges de segona mà, que concentren el 78,9% de l’activitat, van disminuir un 7,6%, fins a les 44.574 operacions. Les operacions d’habitatges nous van baixar un 6%,amb 11.888 transaccions. En l’acumulat de l’any, l’obra nova registra un descens del 4,4%, davant el 3,1% de la segona mà.
També van caure les compravendes d’habitatge lliure i d’habitatge protegit.. En el primer cas, es van registrar 52.831 operacions, un 7,2% menys en taxa interanual. La compravenda de pisos protegits es va reduir un 8,3%, fins a només 3.631 unitats, el 6,4% del total. Des del gener, aquest segment acumula una caiguda del 8,2%, més del doble que la del conjunt del mercat.
Cauen les vendes en 15 de les 17 comunitats
La frenada presenta a més un abast pràcticament generalitzat al territori. Les vendes van disminuir en 15 de les 17 comunitats autònomes i només van augmentar a Extremadura (2,6%) i Andalusia (2,2%). Els descensos més grans es van anotar a Cantàbria (28,6%), la Regió de Múrcia (19,1%) i les Balears (16,8%). Entre els grans mercats, Madrid va registrar una caiguda de l’11,2%, el País Valencià del 10,8% i Catalunya del 5,6%.
Les dades consoliden la desacceleració després del fort creixement del 2025 quan la compravenda d'habitatges va augmentar un 11,5% i va arribar a les 714.237 operacions, la xifra més alta des del 2007. La menor activitat no s’ha traduït, ara per ara, en una moderació dels preus. L’habitatge es va encarir un 12,9% interanual durant el primer trimestre, impulsat per l’augment del 13,5% del mercat de segona mà i del 9,1% de l’obra nova, segons dades del mateix organisme estatal dependent del Ministeri d’Economia.
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