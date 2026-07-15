La CGT denuncia les condicions de treball i el deteriorament del servei de Correus al Bages i al Berguedà
El sindicat assenyala que s’estan incomplint les normatives relatives a la substitució del personal absent i a la prevenció de riscos laborals
El sindicat CGT ha denunciat en diversos comunicats les condicions de treball i el deteriorament del servei de Correus a la comarca del Berguedà i els municipis bagencs de Sallent i El Pont de Vilomara. Assenyalen que s’estan incomplint, d’una banda, les normatives relatives a la manca de personal i cobriment de vacants i, de l’altra, la prevenció de riscos laborals.
En el cas del Berguedà i Sallent, la Confederació General del Treball acusa Correus de no complir el Servei Postal Universal a causa “de la falta de personal i de la negativa a cobrir baixes, vacances i jubilacions”. Remarquen que aquesta situació “provoca que diàriament veïns, empreses i administracions no rebin la correspondència dins dels terminis que estableix la llei 43/2010, que garanteix el repartiment postal, com a mínim, de dilluns a divendres”.
En la nota de premsa del Berguedà, denuncien que “la plantilla és insuficient i que les treballadores són desplaçades contínuament entre municipis per intentar cobrir el servei, fet que agreuja les seves condicions laborals i fa impossible complir amb les obligacions de Correus”.
A més, avisen que la situació serà especialment greu a partir d’aquest dijous: “més de la meitat dels barris de Berga es quedaran sense cartera o carter assignat”. La raó, apunten, és que l’empresa prioritza el repartiment de paqueteria comercial per davant de cartes, certificats i notificacions administratives, tot i tractar-se d’un servei públic finançat amb diners públics.
Situació similar és la que posen de manifest a la comarca del Bages, especialment a Sallent. “La plantilla és insuficient i la localitat ha quedat amb un carter a jornada completa i una cartera a jornada parcial per cobrir un municipi de 7.000 habitants, els seus polígons industrials i assumint tasques de carteria concentradora de paqueteria de municipis veïns”, afirmen des del sindicat. Una circumstància que, remarquen, “agreuja negativament les seves condicions laborals i la impossibilitat de complir amb les obligacions legals de l’empresa”.
Per tot plegat, CGT demana a les administracions de les dues comarques que “exigeixin a la direcció de Correus la contractació del personal necessari per garantir el servei i complir amb la normativa”.
Un servei que comporta “molta feina” i que aquest dimecres i durant molts dies de l’estiu es veu reduït per les onades de calor. El motiu lògic, argumenta a Regió7 Lluís Martínez, de secció sindical de Correus CGT, és la protecció dels treballadors davant les altes temperatures. “A les 13h, el personal de repartiment ha d’estar a l’oficina, i fins a les 18h no poden tornar a sortir. Ens basem en les alertes taronges del Meteocat”, comenta.
Sense aire condicionat al Pont de Vilomara
D’altra banda, el sindicat també ha notificat l’incompliment de la prevenció de riscs laborals a l’oficina rural del Pont de Vilomara, dependent de la unitat de repartiment de Sant Vicenç de Castellet. Segons expliquen en el comunicat, el local “no ha disposat d’aire condicionat des del 29 de juny fins al 14 de juliol”. Martínez va detallar que el personal de manteniment havia solucionat el problema aquest dimarts.
D’acord amb el Reial Decret 486/1997 (condicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball), la temperatura en oficines on es realitzen feines sedentàries s’ha de mantenir entre els 17 i els 27 graus. Des del sindicat van constatar que l’oficina, que té un horari de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, va arribar als “30 graus” el dimecres 8 de juliol.
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