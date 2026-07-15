Els experts urgeixen a planificar i a invertir a llarg termini per aturar la bretxa entre ingressos i despeses durant la jubilació
Per complementar la pensió pública és clau anticipar-se, diversificar les inversions i tenir en compte factors com la inflació i l'estil de vida de cada persona
Ferran Teixes, director de l'IEF: "Planificar la jubilació és un exercici de responsabilitat; el factor temps és importantíssim"
Amb una aportació de 50 euros mensuals, una persona de 30 anys pot atresorar un capital estimat de 72.900 euros als 67 anys
Aquests són els errors que cal evitar en planificar la jubilació
Jordi Grífol
Les dinàmiques demogràfiques a Espanya, amb una caiguda significativa tant de la taxa de fecunditat com de la de mortalitat amb la prolongació de l'esperança de vida, fa anys que modifiquen l'estructura poblacional. El 2025, segons l'INE, la població més gran de 65 anys suposa el 20,72% de la població. El 2050 s'espera que aquest percentatge sigui del 30,3%, un envelliment accelerat de la població que tensiona el sistema públic de pensions. Preparar-se econòmicament i planificar degudament la jubilació resulta, atès el context, més important que mai per tenir garantida l'autonomia i l'estabilitat un cop arribada aquesta etapa tan desitjada. A més, cal tenir en compte que només el 27,15% de les empreses compten amb plans de jubilació per als seus treballadors i que per accedir al 100% de la pensió pública cal tenir 37 anys cotitzats.
Anticipar-se i buscar maneres de complementar la pensió pública arribada la jubilació és "un exercici de responsabilitat", assegura Ferran Teixes, director general de l'Institut d'Estudis Financers (IEF), que remarca la importància de començar com més aviat millor. "Quan parlem de finances personals, el factor temps és importantíssim. És molt millor començar molt jove estalviant molt poc cada mes que posar molts diners en molt pocs anys a causa de l'interès compost, que fa que petites aportacions durant molt de temps acabin generant un volum suficient". Com més aviat es comenci, menys esforç i més capacitat d'adaptació.
Anticipar-se i calcular l'horitzó temporal
El primer pas necessari per preparar la jubilació és calcular l'horitzó temporal de què es disposa per estalviar. "No és el mateix començar als 30 anys que fer-ho als 50. Igual que passa quan un comença a anar al gimnàs, és important adquirir l'hàbit a poc a poc i mantenir-ne la constància", exposa.
Laura Rodríguez, directora del canal Bancassegurances de VidaCaixa, remarca que "hi ha una gran diferència entre disposar de 37 anys per estalviar que només 17".
Encara que sigui complicat, cal fer una estimació de quants anys s’estarà cobrant la pensió, és a dir, planificar i posar xifres al futur. Conèixer el teu nivell teòric de despesa i l'estil de vida desitjat un cop jubilat permet saber si amb la pensió serà suficient o no, identificant així la bretxa d'ingressos. "Si entre el que cobraré de pensió i el que necessitaré gastar cada any tinc un diferencial determinat, hauria de tenir estalviat aquest diferencial multiplicat pels anys que espero viure mentre cobri la pensió", exposa Teixes.
La taxa de substitució mitjana de les pensions a Espanya se situa al voltant del 80%, una diferència que se sol ampliar quan els ingressos són elevats. Les persones amb ingressos superiors a la pensió màxima, que és a prop dels 3.000 euros, "han d'analitzar especialment quins són els seus ingressos i despeses actuals, perquè és molt probable que en el futur hi hagi una bretxa significativa entre els seus ingressos durant la vida laboral i la pensió pública que percebin".
Arribar als 50 sense haver planificat
Tot i que començar a planificar com més aviat millor és un dels factors més determinants, mai no és tard per començar a fer-ho. Això sí, com més tard es comença, més esforços s'hauran de fer i més important resulta definir bé l'objectiu i el tipus de decisions que cal prendre. "Aquesta situació no és la millor, però cal pensar amb calma. Cal començar a estalviar de manera ordenada, encara que sigui tard, sempre que la capacitat econòmica ho permeti. Mirar quins ingressos tenim, quines despeses fixes tenim, si tenim patrimoni acumulat, si tenim habitatge en propietat, si tenim deutes, etcètera. També cal analitzar quines inversions tenim i quin risc tenen", explica Teixes.
A certa edat i a curt termini, cal vigilar amb les inversions amb risc, adverteix el director general de l'Institut d'Estudis Financers. Arribats els 50 o 55 anys, apunta, també cal pensar en decisions no financeres. "Plantejar-te si has d'allargar o no la teva vida laboral amb fórmules com la jubilació activa, la jubilació parcial o altres opcions que, d'alguna manera, poden ajudar a aportar recursos per afrontar la jubilació amb més garanties i mantenir un cert nivell de vida".
Planificar per transformar la incertesa en previsibilitat
Des de fa anys, la planificació ja no es basa en un únic producte, sinó que els experts recomanen diversificar actius, productes i objectius. "Hem d'aconseguir que les diferents inversions que tenim es vegin afectades de manera diferent pel que pugui anar succeint a l'economia i a les finances. Ha de quedar una mica repartit, així evitem que si l’economia va en una direcció, tot caigui alhora o que tot depengui d’un únic comportament", explica Teixes.
- Tenir objectius clars
- Tenir en compte la inflació
- Incloure renda variable a llarg termini en les inversions
- Romandre al mercat
- Diversificar
- Adaptar l'estratègia al cicle vital
"Des de la nostra experiència, els productes amb una assignació d'actius àmpliament diversificada ajuden a mantenir una visió de llarg termini i evitar decisions precipitades impulsades pels moviments del mercat", afirma Rodríguez.
Rodríguez defensa que "l'important és mantenir el pla: invertir amb seny, fer-ho de manera sistemàtica, comptar amb acompanyament professional, diversificar i assumir que els mercats poden pujar i baixar". L'objectiu, afegeix, "no és perseguir rendibilitats extraordinàries, sinó construir una rendibilitat sostenible a llarg termini. Aquesta filosofia és molt present en els anomenats target date funds als Estats Units, productes dissenyats per a persones que tenen un objectiu concret i un horitzó temporal determinat".
Un dels errors que Rodríguez identifica és no invertir gaire més en renda variable a llarg termini i estar preparat per afrontar els alts i baixos del mercat. "A llarg termini, amb la renda variable, històricament s'acaba guanyant. Esperem que segueixi sent així. Si jo començo a invertir en renda variable amb 20 anys i arribo als 70, durant aquests 50 anys haurà passat de tot: pujades, baixades, etcètera. Però històricament el resultat final d'aquestes pujades i baixades ha estat positiu", analitza Teixies, ja que en ell llarg termini, "el risc queda diluït"; no així en terminis més curts de 10 o 5 anys.
Com triar el producte adequat
Triar el producte adequat depèn de les necessitats de cada persona, apunten els experts. "El que hem de buscar són productes que entenguem, que siguin transparents i que estiguin diversificats", aconsella Teixes. "També cal mirar els costos i revisar bé les condicions de les inversions i dels productes. I, a partir d'aquí, adequar-ho una mica a la nostra capacitat d'acceptar risc i, sobretot, a l'horitzó temporal amb què estem treballant”.
Per analitzar el producte que millor ens encaixa és important analitzar tres elements fonamentals: la liquiditat, la fiscalitat i la planificació i protecció financera.
Unit Linked
Els Unit Linked, fons d'assegurança diversificada en espanyol, són productes financers que combinen una estratègia d'inversió diversificada amb una cobertura d'assegurança de vida risc. És el cas del producte Valor Futur 10 Unit Linked de VidaCaixa, que està dissenyat per a clients joves que volen planificar l'estalvi per a la jubilació mitjançant aportacions periòdiques, podent triar entre tres carteres d'inversió adaptades al perfil de cada persona. El producte inclou una cobertura per mort garantida durant els primers 10 anys o fins a complir els 66 anys. Hi ha la possibilitat de rescatar els estalvis de manera total o parcial en qualsevol moment i sense penalitzacions.
Amb una aportació de 50 euros mensuals, una persona de 30 anys aconseguiria un capital estimat de 72.906 als 67 anys.
Tres productes combinats
Més enfocat a clients a partir de 35 anys, VidaCaixa recomana MyBox Jubilació. Aquest producte ofereix la combinació dels avantatges de tres productes en un: la fiscalitat dels plans de pensions o EPSV, la liquiditat d’una assegurança unit linked i la protecció d’una assegurança de vida que cobreix situacions d’invalidesa absoluta permanent o defunció. Aquest producte es caracteritza per afavorir les inversions en renda variable a llarg termini mentre que els actius de renda fixa comencen a cobrar més importància a mesura que s'acosta la jubilació.
El capital objectiu per a la jubilació està protegit en cas d'invalidesa absoluta permanent o defunció, mitjançant una assegurança de vida inclosa, que cobreix la diferència entre l'estalvi i el capital estimat objectiu per a la jubilació. En cas de ser autònom, MyBox Jubilació Autònoms, compta amb un avantatge afegit: l'import límit d'aportació genèric de 1.500 € al pla de pensions o EPSV s'incrementa fins a 5.750 € anuals, podent optar així una reducció fiscal més gran.
Amb una aportació mínima de 107,26 euros mensuals, una persona de 45 anys tindria un capital estalviat de 46.379 als 67 anys. Amb una aportació recomanada de 203,70 euros mensuals, aconseguiria un capital estalviat de 88.120€.
Assegurança de vida i malaltia
Les assegurances de vida permeten cobrir dos grans riscos, la mort prematura i la supervivència, entesa com la possibilitat de viure molts anys i necessitar recursos suficients per mantenir el nivell de vida durant tota la jubilació.
Aquest tipus de productes com MyBox Vidacare 10 combinen una assegurança de vida i de malaltia, oferint protecció econòmica en cas d'invalidesa provocada per malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer o demència, Parkinson o l'ELA. L'assegurança també ofereix cobertura de supervivència a la invalidesa, cobertura de supervivència als 90 anys i cobertura de mort.
Contractar Vidacare10 requereix una prima inicial de 5.000 euros i unes primes periòdiques d'uns 200 euros mensuals, invariables durant els deu anys del període de pagament. El producte ofereix una protecció econòmica fins a 60.000 euros bruts. En primer lloc, s'abona un capital inicial de 30.000 euros quan la persona assegurada estigui en una situació d'invalidesa derivada de manca d'autonomia, com a conseqüència de patir una de les malalties neurodegeneratives previstes. En segon lloc, la persona assegurada rebrà un capital addicional de 30.000 euros bruts passats tres anys des de l'anterior prestació.
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