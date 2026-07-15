Els pressupostos de la Generalitat arriben a una xifra rècord de 49.162 milions d’euros per reforçar els serveis públics, impulsar l’habitatge i accelerar la inversió
Tres de cada quatre euros es destinaran a polítiques socials i vinculades a l’estat del benestar, sense oblidar partides destinades a impulsar l’economia i preparar Catalunya per als reptes futur
Generalitat de Catalunya
El Govern de la Generalitat ha aprovat els pressupostos per aquest any, uns nous comptes que assoleixen la xifra més elevada de la història, amb una dotació total de 49.162 milions d’euros. Aquesta quantitat suposa un increment de 9.126 milions d’euros respecte als darrers pressupostos aprovats, corresponents a l’any 2023, és a dir, representa un creixement del 22,8%.
Els nous comptes tenen com a principals objectius reforçar els serveis públics per tal de donar resposta a les necessitats de la ciutadania, elevar la inversió i impulsar projectes estratègics en àmbits com l’habitatge, les infraestructures o la transició energètica.
Més recursos per als serveis públics essencials
Una de les grans prioritats dels pressupostos és millorar la prestació dels serveis públics bàsics. Per això, els departaments que concentren una major dotació pressupostària són Salut, Educació i Formació Professional, i Drets Socials i Inclusió. En conjunt, tres de cada quatre euros del pressupost es destinen a polítiques socials i vinculades a l’estat del benestar.
L’àmbit de Salut comptarà amb un pressupost de 13.840 milions d’euros, la partida departamental més elevada dels comptes. En comparació amb el 2023, aquest departament incrementa els seus recursos en 2.428 milions d’euros. Entre les actuacions previstes destaca el reforç de l’Atenció Primària, que disposarà de 616 milions d’euros addicionals, així com la incorporació de prop de 6.000 noves places de personal sanitari i administratiu.
El segon gran àmbit de despesa serà Educació i Formació Professional, amb 8.356 milions d’euros, 1.642 milions més que en els darrers pressupostos aprovats. Entre les mesures previstes hi ha la incorporació de 4.162 nous mestres al sistema educatiu i l’increment de la partida per als ajuts destinats al transport i menjador escolar, que es dobla fins arribar als 253 milions d’euros.
Per la seva banda, el departament de Drets Socials i Inclusió disposarà de 4.248 milions d’euros, amb un increment de 930 milions respecte al 2023. En aquest àmbit, els comptes preveuen, entre altres mesures, la creació de 1.000 noves places residencials i un augment de 118 milions d’euros del contracte programa de serveis socials amb els ens locals.
L’habitatge i la inversió, dos dels grans eixos dels comptes
Més enllà del reforç dels serveis públics, els pressupostos del 2026 situen l’habitatge com una de les grans prioritats del Govern. Els comptes preveuen una dotació rècord de 1.900 milions d’euros en polítiques d’habitatge per tal d’incrementar el parc de protecció oficial i facilitar l’accés al lloguer assequible, amb la previsió que aquesta partida arribi als 2.500 milions al final de la legislatura.
Un altre gran protagonista dels pressupostos és l’increment de la inversió pública, que arriba fins als 4.146 milions d’euros. D’aquesta manera, la inversió esdevé una eina clau per millorar infraestructures i equipaments i afavorir la cohesió i la vertebració territorial.
Entre les principals inversions previstes als comptes del 2026 hi ha els 314 milions d’euros destinats a escoles, instituts i centres de Formació Professional o els 463 milions per a equipaments de salut, així com inversions en projectes vinculats a la mobilitat sostenible, com el tramvia del Camp de Tarragona.
Recursos per impulsar l’economia i preparar Catalunya per als reptes futurs
Els pressupostos també reforcen àmbits vinculats a la generació de prosperitat i el desenvolupament econòmic. En aquest sentit, prop d’11.000 milions d’euros es destinaran a polítiques per impulsar el coneixement, el teixit empresarial, la gestió de l’aigua i la transició energètica.
Entre els projectes amb una visió més estratègica destaca el Pla de Pobles, dotat amb 400 milions d’euros fins a l’any 2030, i que té com a objectiu contribuir a la reactivació dels nuclis urbans dels municipis petits. També amb un horitzó a llarg termini es desplegarà el programa Regenera, orientat a rehabilitar el parc residencial degradat arreu de Catalunya.
A més, els comptes del 2026 també incorporen recursos per mantenir les bonificacions de la T-Usual i la T-Jove, amb una dotació de 194 milions d’euros, així com 355 milions destinats a Rodalies de Catalunya i 185 milions per al Fons de Cooperació Local. I, en l’àmbit de la seguretat i les emergències, es preveu la convocatòria de noves places de Mossos d’Esquadra, Bombers i Agents Rurals, així com inversions en parcs de bombers, comissaries i equipaments judicials.
Més enllà de les xifres, els pressupostos del 2026 dibuixen les principals prioritats de l'acció de Govern per als propers anys. El reforç dels serveis públics, l'impuls a les polítiques d'habitatge i l'augment de la inversió situen aquests comptes com una eina per donar resposta a les necessitats immediates de la ciutadania però, alhora, aspiren a transformar Catalunya i preparar-la per als reptes futurs.
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