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Sant Fruitós de Bages aborda la captació i retenció de talent en el segon Esmorzar Empresarial de l'any

L'Ajuntament destaca les actuacions de millora dels polígons industrials del municipi, amb una inversió de prop d'un milió d'euros

Un moment de la intervenció de l'alcalde Batanés durant l'esmorzar empresarial

Un moment de la intervenció de l'alcalde Batanés durant l'esmorzar empresarial / Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

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Regió7

Manresa

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest dimecres al matí el segon Esmorzar Empresarial de l'any, que ha reunit representants del teixit empresarial del municipi per compartir coneixement, fomentar el networking i reforçar la col·laboració entre l'administració i les empreses. La ponència central de la jornada, a càrrec de l'equip d'Etalentum, ha abordat les principals estratègies perquè les empreses puguin captar professionals qualificats, millorar els seus processos de selecció i potenciar la fidelització del talent en un context de mercat laboral cada vegada més competitiu.

La jornada s’ha iniciat amb la benvinguda institucional a càrrec de la regidora de Promoció Econòmica, Carme Cruz. A continuació l'alcalde, Joan Carles Batanés, i la regidora, han fet balanç dels principals projectes que impulsa el consistori en l'àmbit del desenvolupament econòmic. Durant la seva intervenció, han destacat les actuacions de millora dels polígons industrials del municipi, amb una inversió de prop d'un milió d'euros destinada als polígons de Sant Isidre, Carretera de Berga i El Grau, actuacions que inclouen la renovació de la xarxa de clavegueram, la pavimentació de voreres i calçades i la instal·lació de càmeres de videovigilància. Les millores beneficiaran directament 126 empreses i més de 1.680 treballadors.

També s'han exposat els projectes supramunicipals que s'estan desenvolupant al Bages per reforçar la competitivitat industrial, amb iniciatives vinculades a la transició energètica, l'economia circular, la digitalització, la mobilitat sostenible i la promoció dels polígons d'activitat econòmica, així com les novetats de la plataforma Invest in Bages i els estudis previstos per millorar la mobilitat als polígons, segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Fruitós en una nota.

En matèria d'ocupació i formació, l'Ajuntament ha destacat la tasca del Servei Local d'Ocupació, que durant el primer semestre de 2026 ha gestionat prop de 45 ofertes de feina i ha facilitat la inserció laboral de 16 persones. Igualment, s'han presentat les accions formatives desenvolupades enguany i les previstes per a la tardor, orientades a donar resposta tant a les necessitats de les persones que busquen feina com a les demandes de les empreses del territori.

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La trobada ha finalitzat amb un networking.

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