Mercat laboral
Els sindicats exigeixen multar les empreses que ocultin el salari en les seves entrevistes de feina
El Ministeri de Treball accelera i vol tancar un acord per transposar la directiva de transparència salarial abans de finalitzar el mes de juliol
Gabriel Ubieto
Els sindicats reclamen multes per a les empreses que no comuniquin el salari a percebre en les seves ofertes de feina. El Ministeri de Treball accelera en les negociacions per mirar d’acordar amb patronal i centrals la transposició de la directiva europea de transparència salarial, amb la intenció de tenir un acord abans de finalitzar el mes de juliol. Les parts s’han reunit aquest dimecres i els sindicats han reclamat modificacions respecte a la primera proposta posada sobre la taula pel Govern, avançada per El Periódico, del grup editorial de Regió7.
CCOO i UGT demanen que la nova normativa incrementi els mecanismes per garantir l’esperit de la directiva europea i per a això consideren imprescindible explicitar les sancions i facilitar les denúncies per part dels treballadors, dues qüestions que exigeixen canvis normatius i que compliquen al Ministeri de Treball la tramitació d’aquests.
Espanya va tard respecte al compliment amb les seves obligacions amb la Unió Europea. Des del 7 de juny que el Govern hauria de tenir en vigor una bateria de canvis per millorar la informació disponible en matèria salarial al si de les empreses i així reduir, entre d’altres, la bretxa de gènere. Per exemple, la primera proposta del ministeri liderat per Yolanda Díaz contemplava obligar les companyies a establir una llista de criteris objectius per justificar un ascens o una promoció salarial. Treball va arrencar fa unes quantes setmanes les negociacions amb patronal i sindicats i vol imprimir-los velocitat per poder corregir la demora al més aviat possible i no exposar-se a sancions per part de Brussel·les.
Per aconseguir el seu suport, els sindicats ja han assenyalat a Treball la necessitat de millorar l’eficàcia de les auditories retributives que tota empresa ja té l’obligació de realitzar cada cert temps per saber si entre la seva plantilla hi ha diferències substancials entre el salari que cobren homes i dones, tant dins de les mateixes categories, com entre diferents equips i posicions.
I un element clau, segons han traslladat aquest dimecres els sindicats al Govern és especificar a quines multes s’exposen aquelles companyies que no compleixin la nova normativa o que, directament, ocultin informació als seus empleats. És a dir, quina gravetat tindrà no publicitar el salari en les ofertes d’ocupació, negar l’esmentada informació durant les entrevistes de feina o negar peticions als empleats ja en plantilla sobre quin és el seu salari i quant cobra, de mitjana, algú de la seva mateixa posició en la companyia.
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