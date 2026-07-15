Transports treballa per ampliar la capacitat de l'AP-7 entre Sant Celoni-Montornès i Martorell-Vilafranca
Juntament amb altres actuacions anunciades, el Ministeri té quatre projectes en marxa que afecten prop de 100 km
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
ACN
Barcelona
El Ministeri de Transports treballa per ampliar la capacitat de l'AP-7 amb un quart carril als trams entre Sant Celoni - Montornès del Vallès i Martorell – Vilafranca Centre. Segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN, en el primer cas l'actuació afecta uns 30 km i en el segon uns 25 km.
Juntament amb altres actuacions anunciades, el Ministeri té quatre projectes en marxa per augmentar la principal arteria viaria catalana, que suposen una inversió superior als 500 milions d'euros. Així, els dos trams que han transcendit aquest dimecres s'afegeixen a L'Hospitalet de l'Infant – Amposta, el més avançat; i la B-23 – Martorell, un dels principals accessos a Barcelona.
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
- Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
- Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya