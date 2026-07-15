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Transports treballa per ampliar la capacitat de l'AP-7 entre Sant Celoni-Montornès i Martorell-Vilafranca

Juntament amb altres actuacions anunciades, el Ministeri té quatre projectes en marxa que afecten prop de 100 km

Trànsit dens a l’AP-7 en direcció Barcelona i dos carrils oberts en sentit Tarragona durant l’operació tornada de la Segona Pasqua

Trànsit dens a l’AP-7 en direcció Barcelona i dos carrils oberts en sentit Tarragona durant l’operació tornada de la Segona Pasqua / Gemma Sánchez Bonel

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ACN

Barcelona

El Ministeri de Transports treballa per ampliar la capacitat de l'AP-7 amb un quart carril als trams entre Sant Celoni - Montornès del Vallès i Martorell – Vilafranca Centre. Segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN, en el primer cas l'actuació afecta uns 30 km i en el segon uns 25 km.

Juntament amb altres actuacions anunciades, el Ministeri té quatre projectes en marxa per augmentar la principal arteria viaria catalana, que suposen una inversió superior als 500 milions d'euros. Així, els dos trams que han transcendit aquest dimecres s'afegeixen a L'Hospitalet de l'Infant – Amposta, el més avançat; i la B-23 – Martorell, un dels principals accessos a Barcelona.

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Transports treballa per ampliar la capacitat de l'AP-7 entre Sant Celoni-Montornès i Martorell-Vilafranca

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