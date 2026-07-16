El cost ja equival al 3,7% del PIB
L'absentisme laboral assoleix màxims històrics i ja costa més de 59.000 milions d'euros l'any
L'economia espanyola perd cada dia l'equivalent a 1,5 milions de treballadors absents
Marcos Rodríguez
L'absentisme laboral continua creixent a Espanya i ja s'ha convertit en un dels principals desafiaments per al mercat de treball i per a la sostenibilitat del sistema de protecció social. Durant el 2025 es va perdre el 7,6% de totes les hores de treball pactades, la xifra més alta de tota la sèrie històrica i 0,34 punts més que un any abans, segons el XV Informe Adecco sobre Absentisme Laboral.
Traduït en termes econòmics, l'impacte ja arriba als 59.109 milions d'euros, l'equivalent al 3,7% del Producte Interior Brut (PIB) espanyol. Aquesta xifra supera el pressupost anual de nombrosos ministeris i situa l'absentisme entre les principals ineficiències estructurals de l'economia espanyola.
Darrere d'aquest percentatge s'amaga una realitat encara més gràfica: cada jornada laboral falten al seu lloc de treball una mitjana d'1,5 milions de treballadors, la immensa majoria a causa de processos d'incapacitat temporal derivats de malalties comunes o d'accidents no laborals.
De fet, la incapacitat temporal explica per si sola el 78% de l'absentisme total, representant el 5,95% de les hores pactades, també en màxims històrics.
La indústria lidera l'absentisme a Espanya
Tot i que el debat públic acostuma a centrar-se en les baixes laborals en termes generals, la incidència de l'absentisme no és homogènia entre els diferents sectors econòmics.
La indústria torna a situar-se com el sector més afectat, amb una taxa propera al 8,2%, per davant dels serveis i molt per sobre de la construcció, que registra el nivell més baix d'absències laborals, amb un 6,3%.
Els experts apunten diversos factors per explicar aquestes diferències, com ara unes plantilles més envellides, un desgast físic més gran, una elevada incidència de trastorns musculoesquelètics i una major exposició als riscos laborals.
L'informe recorda, a més, que les comparacions internacionals s'han de fer amb prudència, ja que Espanya mesura l'absentisme a partir de les hores no treballades sobre les hores pactades, mentre que altres països utilitzen metodologies diferents, fet que sovint distorsiona els rànquings europeus.
El País Basc, les Canàries i Cantàbria concentren les taxes més elevades
Per territoris, el mapa tampoc és uniforme. El País Basc, les Canàries i Cantàbria registren les taxes més altes de l'Estat, al voltant del 9,6%, mentre que les Illes Balears, amb un 6,2%, presenten el nivell més baix d'absentisme.
La diferència entre comunitats supera els tres punts percentuals i reflecteix, segons els especialistes, el pes de determinats sectors productius, l'envelliment de la població treballadora i les diferents dinàmiques del mercat laboral de cada territori.
La salut mental ja és la principal preocupació
Si hi ha un fenomen que explica bona part de l'increment de les baixes laborals és el creixement dels problemes relacionats amb la salut mental.
Les baixes vinculades a l'ansietat, la depressió o l'esgotament emocional s'han disparat un 111% en els últims cinc anys i ja constitueixen la segona causa d'incapacitat temporal pel nombre de processos i la primera per durada mitjana.
A diferència d'altres patologies, aquests processos solen allargar-se més en el temps i presenten una probabilitat més elevada de recaiguda, fet que multiplica el seu impacte tant per a les empreses com per a la Seguretat Social.
Els especialistes també assenyalen un fenomen menys visible però cada vegada més estès: el denominat presentisme, és a dir, treballadors que acudeixen al seu lloc de feina tot i patir problemes físics o psicològics que redueixen significativament el seu rendiment.
Diversos estudis europeus estimen que el cost econòmic del presentisme pot arribar fins i tot a superar el de l'absentisme tradicional.
Un debat que va més enllà dels treballadors i les empreses
L'increment de les baixes laborals ha reobert el debat sobre la gestió de la incapacitat temporal a Espanya, especialment després de les recents declaracions polítiques i també empresarials sobre aquest fenomen.
Tanmateix, els experts insisteixen que l'augment de l'absentisme respon a una combinació de factors molt més àmplia, com ara l'envelliment de la població treballadora, la saturació de l'atenció primària, l'increment de les malalties mentals i la cronificació de determinades patologies.
També és possible que hi influeixi el fet que Espanya disposa d'un sistema universal de cobertura de la incapacitat temporal que protegeix els ingressos dels treballadors durant els processos de malaltia, una situació que no es dona en altres mercats laborals, com ara el dels Estats Units.
Mentrestant, les dades continuen batent rècords i converteixen l'absentisme en un dels grans reptes pendents per a les empreses, les administracions i el sistema sanitari durant els pròxims anys.
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