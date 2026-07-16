Els arquitectes a Manresa alerten: "Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats"
El president i el secretari de la demarcació de les comarques centrals del col·legi d’arquitectes reclamen més sòl disponible i no "castigar" els promotors immobiliaris
El president territorial del COAC a les comarques centrals, Manel Alcubierre, destaca que durant el primer semestre d’enguany s’han visat més habitatges al territori que no pas expedients s’han registrat. Això significa, segons el president, que el mercat aposta pels habitatges plurifamiliars, segons ha explicat aquest dijous durant la presentació de les dades de visats a les comarques centrals al primer semestre de l'any. Amb tot, alerta que l’increment de preus tant dels materials de construcció (una puja experimentada per la pandèmia que no ha tornat al nivell prepandèmic) com de la mà d’obra limiten les promocions a habitatges amb preus elevats, que no estan a l’abast de tothom.
«Cal més sòl disponible», diu Alcubierre, que alhora reclama «agilització» a l’administració per facilitar les complexes tramitacions del sector. Alcubierre assenyala un altre factor que constreny el mercat: «les limitacions als promotors, als quals amb cinc habitatges ja se’ls qualifica de grans tenidors, fan que la inversió vagi a altres activitats». Segons el secretari del col·legi a les comarques centrals, Jaume Soldevila, l’administració hauria d’aportar «facilitats» i no «càstigs» als promotors immobiliaris. Per tot plegat, conclouen, «avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats».
Tant Alcubierre com Soldevila posen de manifest un altre problema: la manca de mà d’obra. L’esclat de la bombolla del 2008, apunten, va allunyar molts professionals del sector, i la xifra de personal disponible «no s’ha recuperat».
Les propostes col·legials
"Davant d’un escenari en què l’activitat de visat creix lleugerament, però el nombre d’habitatges visats es manté estancat i continua sent insuficient per donar resposta a les necessitats del país, el COAC considera prioritari continuar impulsant mesures que permetin augmentar l’oferta residencial i accelerar la posada en marxa de nous projectes", assegura el col·legi professional en una nota. El COAC alerta que "l’allargament dels terminis de tramitació de les llicències urbanístiques s’ha convertit en un dels factors que dificulten el desenvolupament de les noves promocions", alhora que defensa "la necessitat d’adoptar mesures que permetin reduir-los de manera significativa".
Segons el col·legi, "la creixent complexitat de la normativa urbanística i tècnica, juntament amb la manca d’homogeneïtzació i publicitat dels criteris interpretatius aplicats pels diferents ajuntaments, dificulta una aplicació uniforme de la normativa i contribueix a allargar els terminis de revisió dels expedients".
El COAC valora "positivament" les iniciatives que impulsen les diferens administracions per agilitzar la tramitació de les llicències, "sempre que es despleguin de manera rigorosa, progressiva i consensuada amb els professionals del sector, i es complementin amb actuacions immediates que permetin millorar l’eficiència del sistema". En aquest sentit, aquesta setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa ha presentat un avantprojecte de llei per retallar els terminis de procediments administratius que avui poden trigar un any, per impulsar tant l'habitatge com la indústria.
Entre les "actuacions immediates" per millorar l'eficiència, el col·legi d'arquitectes considera necessari "reforçar els equips d’arquitectes municipals amb més càrrega de treball, facilitar l’accés als recursos i programaris necessaris per impulsar la transformació digital, simplificar i homogeneïtzar la normativa aplicable i promoure la formació continuada dels professionals tant del sector privat com de l’administració pública".
El COAC ha presentat a la Generalitat una proposta amb diverses mesures per millorar el funcionament dels processos de concessió de llicències, entre les quals destaca "recuperar els canals de consulta prèvia entre els tècnics municipals i els redactors dels projectes". Manresa se salva queda exempta d'aquesta demanda, destaca Manel Alcubierre, ja que l'Ajuntament de la capital del Bages va posar en marxa un assitent digital per facilitar la tramitació de les llicències. Sant Fruitós de Bages també ha posat en marxa fa poc més d'un mes un nou mecanisme de tramitació telemàtica per a la sol·licitud de llicències o comunicacions urbanístiques que requereixen un projecte o document tècnic.
Segons el COAC, "la resposta a l’emergència habitacional requereix una estratègia estable i sostinguda en el temps". Per aquest motiu, defensa "la formalització d’un nou Pacte Nacional per a l’Habitatge que permeti desplegar mesures de llarg recorregut, més enllà dels cicles polítics, i que combini l’increment de l’oferta residencial, la rehabilitació del parc existent, la regeneració urbana i l’equilibri territorial".
Subscriu-te per seguir llegint
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Estabilizat l'incendi de Sant Quirze Safaja després de cremar 97 hectàrees
- Ot Santacreu, promesa manresana de les ciències a Catalunya: 'Quan estudies, si no hi dediques temps i les coses no surten, és fàcil acabar frustrat
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- Joan Garcia, Eric Garcia i Marc Pubill, a 90 minuts de ser campions del Mundial